Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Олімпійських призерок з художньої гімнастики мобілізували до армії

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Олімпійських призерок з художньої гімнастики мобілізували до армії
Ми мобілізуємося з гордістю та радістю – повідомили ізраїльські гімнастки

При досягненні 18 років на всіх громадян Ізраїлю поширюється закон про обов’язкову військову службу

Трьох представниць збірної Ізраїлю з художньої гімнастики мобілізували до національної армії країни.

Виклик до армії отримали срібні призерки Олімпіади-2024 у групових вправах Хадар Фрідман та Шані Бекенова та чемпіонка Європи в абсолютній першості Дарʼя Атаманов.

«З початку війни наша мотивація впливати на все зміцнювалася, і моральний дух держави Ізраїль ставав сильнішим – ми з високо піднятою головою представляли країну на різноманітних змаганнях та Олімпіадах і віддавали все, що могли.

Сьогодні, через три місяці після Олімпійських ігор, ми мобілізуємося з гордістю та радістю, що можемо зробити ще один внесок у розвиток країни», – повідомили гімнастки.

При досягненні 18 років на всіх громадян Ізраїлю поширюється закон про обов’язкову військову службу.

Нагадаємо, капітан хокейної команди «СФЗ» із Сєрова Свердловської області (Росія) Валентин Жданов був ліквідований бійцями ЗСУ на Донеччині

Окупант Жданов народився у Сєрові 30 січня 1987 року. Після навчання виступав за хокейні команди Тюмені та Мідногорська (Оренбурзька область).

Жданова мобілізували у вересні 2022 року. 12 липня окупант загинув під час боїв за Яснобродівку (Донецька область). Про ліквідацію Жданова російські ЗМІ повідомили кілька днів тому, а прощання з загарбником пройшло вчора, 25 жовтня.

Нагадаємо, колишній гравець молодіжної збірної Росії з футболу Тимур Осмоловський був ліквідований бійцями ЗСУ. Про це повідомляє у своїх соцмережах фермерське господарство Валаамського монастиря «Валаамська ферма», де окупант влітку минулого року був послушником-скотарем.

Осмоловський був вихованцем майкопського футболу та грав на позиції нападника. Він грав за клуб «Строгіно», а потім за молодіжні команди грозненського «Ахмата» , ЦСКА, а 1 серпня 2020 став гравцем московського «Спартака». Також Осмоловський зіграв п'ять матчів за молодіжну збірну Росії (вік гравців до 20 років).

Окупант завершив професійну кар'єру у 2023 році.

За даними «Валаамської ферми», Осмоловський був ліквідований 25 вересня внаслідок атаки дрону.

Як повідомлялося, головний тренер збірної Кемеровської області з карате Олексій Ходикін був ліквідований бійцями ЗСУ

У Новокузнецьку (РФ) у знищеного окупанта залишилися дружина та двоє дочок.

Нагадаємо, у Курській області ЗСУ за допомогою безпілотника ліквідували командира десантно-штурмового полку ПДВ РФ підполковника Олександра Куріна із позивним «Шкіпер». Про це повідомляють російські пабліки.

Зазначається, що окупант був знищений у Глушківському районі, орієнтовно 12-14 вересня. Раніше також ЗСУ ліквідували його заступника – Юрія Михайлова.

Паблік пише, що ліквідація Куріна є «великою втратою для ВДВ».

Нагадаємо, що військові ЗСУ ліквідували на Донеччині капітана Олександра Лапшина. Також було знищено майже весь склад батальйону 98-ї гвардійської дивізії Повітряно-десантних військ РФ міста Іваново, яким командував Лапшин. 

Раніше на війні в Україні загинув ексдепутат «Єдиної Росії» від Чувашії  Володимир Дмитрієв. Він нібито отримав легке поранення і потрапив до шпиталю, який пізніше атакував безпілотник.

Також повідомлялося, що ЗСУ ліквідували російського депутата верховної ради Хакасії від Комуністичної партії Дмитра Іванова, який воював у складі ПВК «Вагнер».

Джерело
Теги: Олімпіада Ізраїль художня гімнастика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рівень внутрішньої напруги у США дуже великий і стабільно зростає з першого терміну Трампа. Хоча фундамент під нього закладався останні 30 років
Вибори у США. Байден вимушений зосередитись на внутрішніх питаннях
14 жовтня, 17:57
Іран висунув умови для припинення вогню в Лівані
Іран висунув умови для припинення вогню в Лівані
6 жовтня, 04:30
Основні новини ночі, 9 жовтня
Можливе перенесення «Рамштайн», атака дронів на Єйськ та переговори на Близькому Сході: головне за ніч
9 жовтня, 07:00
Ізраїль пообіцяв помститись Ірану
Ізраїль пообіцяв «несподівану та смертоносну» атаку на Іран
9 жовтня, 23:52
Експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький
Андрій Гайдуцький: Нема часу чекати українців з-за кордону. Маємо вчитися сприймати іноземних мігрантів Інтерв’ю
18 жовтня, 06:00
Ізраїль не зупиниться після ліквідації лідера ХАМАС
Ліквідація лідера ХАМАС: Нетаньяху заявив, що Ізраїль не зупиниться на цьому
17 жовтня, 23:49
Виконувачем обов'язків глави ХАМАСу після загибелі Сінвара став Халед Машаль
Стало відомо, хто став новим головою ХАМАСу після смерті Сінвара
18 жовтня, 09:50
Війна в Газі має закінчитися до вступу Трампа на посаду: The Times of Israel повідомила деталі
Війна в Газі має закінчитися до вступу Трампа на посаду: The Times of Israel повідомила деталі
31 жовтня, 08:33
Ще у грудні 2023 року Генпрокурор України ініціював кримінальне провадження щодо народного депутата Олександра Куницького
Депутат від «Слуги народу» не повернувся до України із закордонного відрядження – ЗМІ
Сьогодні, 18:49

Новини

Олімпійських призерок з художньої гімнастики мобілізували до армії
Олімпійських призерок з художньої гімнастики мобілізували до армії
Міжнародний союз велосипедистів відсторонив російських спортсменів, які представляють ЦСКА
Міжнародний союз велосипедистів відсторонив російських спортсменів, які представляють ЦСКА
У Реалі розчаровані грою Луніна в цьому сезоні
У Реалі розчаровані грою Луніна в цьому сезоні
Трамп пропонує створити спеціальну лігу зі змішаних єдиноборств для мігрантів
Трамп пропонує створити спеціальну лігу зі змішаних єдиноборств для мігрантів
«Бавиться в ідіотські ігри»: Тренер Дюбуа зухвало прокоментував поведінку Усика
«Бавиться в ідіотські ігри»: Тренер Дюбуа зухвало прокоментував поведінку Усика
Журналіст опублікував докази наявності чоловічих статевих органів у переможниці Олімпіади
Журналіст опублікував докази наявності чоловічих статевих органів у переможниці Олімпіади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 листопада 2024
22K
Пєсков зробив скандальну заяву щодо результатів виборів у Молдові
11K
Вибори в США: як ведеться підрахунок голосів та коли стане відомий переможець
9343
На Курщині працює найкраща техніка ЗСУ, тоді як на Сході йдуть критично важливі бої – Forbes
8260
Делегація Ради Європи і ЄС приїхала з моніторингом на Закарпаття: що перевіряють

Новини

В Івано-Франківську засуджено трьох навідників ударів по аеропорту
Сьогодні, 18:15
У Києві тривога тривала більше години
Сьогодні, 07:16
Агенти РФ втручаються в результати виборів у Молдові, США підтримують протести у Грузії: головне за ніч
Сьогодні, 07:08
Без опадів, але із заморозками: прогноз погоди на 5 листопада
Сьогодні, 05:55
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Києві тривога тривала більше трьох годин
Вчора, 22:41

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua