ФІФА назвала найкращого футболіста 2023 року

Мессі втретє виграв нагороду FIFA The Best як найкращий футболіст року

У Лондоні відбулася щорічна церемонія вручення премії The Best від ФІФА. Найкращим футболістом 2023 року став нападник «Інтер Маямі» та збірної Аргентини Ліонель Мессі. Про це інформує «Суспільне.Спорт».

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В узагальненому голосуванні на премію FIFA The Best взяли участь журналісти, тренери, капітани збірних та вболівальники через сайт ФІФА. Кожній із цих категорій ФІФА призначає 25 відсотків голосів.

Мессі у голосуванні обійшов форварда «Манчестер Сіті» і збірної Норвегії Ерлінга Голанда та нападника ПСЖ і збірної Франції Кіліана Мбаппе. Мессі і Голанд набрали рівну кількість балів – 48, однак аргентинець переміг суперника завдяки більшій кількості перших місць від капітанів збірних.

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Також на церемонії оголосили володаря премії Пушкаша за найкращий гол 2023 року. Ним став Гільєрме Мадруга – гравець бразильської серії B.

Топ-3 найкращих гравців 2023 року:

Ліонель Мессі («Інтер Маямі», збірна Аргентини) – 48 балів;

Ерлінг Холланд («Манчестер Сіті», збірна Норвегії) – 48 балів;

Кілліан Мбаппе («ПСЖ», збірна Франції) – 35 балів.

Мессі втретє виграв нагороду FIFA The Best як найкращий футболіст року. Раніше він став володарем цього призу 2019-го та 2022-го.

Приз найкращій футболістці 2023 року отримала іспанка Айтана Бонматі, яка виступає за «Барселону».

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Зазначимо, що найкращого футболіста 2023 року визначали головні тренери та капітани національних збірних, а також журналісти та вболівальники, які голосували на сайті ФІФА. Враховувалися виступи гравців у період від 19 грудня 2022-го до 20 серпня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що нападник «Інтер Маямі» та збірної Аргентини Ліонель Мессі став найкращим футболістом 2023 року. Він став володарем «Золотого м’яча», який щорічно вручає видання France Football.