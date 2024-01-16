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ФІФА назвала найкращого футболіста 2023 року

Діана Гасюк
glavcom.ua
ФІФА назвала найкращого футболіста 2023 року
Ліонеля Мессі визнано найкращим гравцем 2023 року
фото з відкритих джерел

Мессі втретє виграв нагороду FIFA The Best як найкращий футболіст року

У Лондоні відбулася щорічна церемонія вручення премії The Best від ФІФА. Найкращим футболістом 2023 року став нападник «Інтер Маямі» та збірної Аргентини Ліонель Мессі. Про це інформує «Суспільне.Спорт».

В узагальненому голосуванні на премію FIFA The Best взяли участь журналісти, тренери, капітани збірних та вболівальники через сайт ФІФА. Кожній із цих категорій ФІФА призначає 25 відсотків голосів.

Мессі у голосуванні обійшов форварда «Манчестер Сіті» і збірної Норвегії Ерлінга Голанда та нападника ПСЖ і збірної Франції Кіліана Мбаппе. Мессі і Голанд набрали рівну кількість балів – 48, однак аргентинець переміг суперника завдяки більшій кількості перших місць від капітанів збірних.

Також на церемонії оголосили володаря премії Пушкаша за найкращий гол 2023 року. Ним став Гільєрме Мадруга – гравець бразильської серії B.

Топ-3 найкращих гравців 2023 року:

  • Ліонель Мессі («Інтер Маямі», збірна Аргентини) – 48 балів;
  • Ерлінг Холланд («Манчестер Сіті», збірна Норвегії) – 48 балів;
  • Кілліан Мбаппе («ПСЖ», збірна Франції) – 35 балів.

Мессі втретє виграв нагороду FIFA The Best як найкращий футболіст року. Раніше він став володарем цього призу 2019-го та 2022-го.

Приз найкращій футболістці 2023 року отримала іспанка Айтана Бонматі, яка виступає за «Барселону».

Зазначимо, що найкращого футболіста 2023 року визначали головні тренери та капітани національних збірних, а також журналісти та вболівальники, які голосували на сайті ФІФА. Враховувалися виступи гравців у період від 19 грудня 2022-го до 20 серпня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що нападник «Інтер Маямі» та збірної Аргентини Ліонель Мессі став найкращим футболістом 2023 року. Він став володарем «Золотого м’яча», який щорічно вручає видання France Football.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі Манчестер

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