Литовська поліція розпочала розслідування расистського скандалу на Чемпіонаті світу з пауерліфтингу

Литовський страхувальник спеціально зіпсував спробу чемпіонці світу

У Литві відкрили кримінальне провадження після резонансного інциденту на Чемпіонаті світу з пауерліфтингу, що відбувся у червні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Brussels Time.

Обурливий саботаж від литовця

У центрі розслідування опинився литовський страхувальник Ернестас Кусінас, якого підозрюють у навмисному саботажі виступу бельгійської спортсменки камерунського походження Соніти Мулух. Скандал набув міжнародного розголосу після того, як чоловік залишив у соціальних мережах коментар, у якому заявив, що діяв умисно та з расистських мотивів.

29-річна Мулух, чинна чемпіонка світу та одна з найсильніших пауерліфтерок планети, виконувала вирішальну спробу у присіданні зі штангою вагою 334,5 кг. Під час підйому Кусінас, який виконував обов'язки страхувальника, підставив коліно під штангу, через що рух спортсменки був перерваний, а спробу не зарахували. За правилами пауерліфтингу спотери можуть втручатися лише тоді, коли атлет уже не здатен самостійно контролювати вагу. Попри протести тренерського штабу, судді не побачили порушення та відмовили бельгійці в додатковій спробі, фактично позбавивши її шансу поборотися за другий поспіль титул чемпіонки світу.

Після завершення турніру Соніта Мулух спочатку закликала не звинувачувати страхувальника, вважаючи інцидент випадковою помилкою. Однак ситуація різко змінилася після того, як під відео американського блогера, який аналізував цей епізод, з'явився коментар від акаунта Ернестаса Кусінаса: «Я расист, і я зробив це навмисно, тому що ненавиджу вас…». Саме це повідомлення стало підставою для дисциплінарних санкцій і втручання правоохоронців.

Покарання для расиста

Після початку розслідування Кусінас змінив свою позицію. У коментарі агентству Reuters він заявив, що втручання було ненавмисним і сталося через втому під час роботи на помості. Скандальний допис у соцмережах він назвав «сарказмом» та стверджував, що написав його у відповідь на хвилю образ і звинувачень на свою адресу.

Але Литовська федерація пауерліфтингу відреагувала жорстко. Президент організації Домантас Бараускас повідомив про довічне відсторонення Кусінаса від участі в будь-яких змаганнях під егідою федерації. Паралельно поліція Литви відкрила кримінальне провадження за підозрою у розпалюванні расової ненависті та інших можливих правопорушеннях. Якщо провину буде доведено, фігуранту може загрожувати до двох років позбавлення волі.

Сама Соніта Мулух після інциденту заявила, що ніколи раніше не стикалася з проявом расизму в такій формі. Вона також повідомила, що звертатиметься до Міжнародної федерації пауерліфтингу з вимогою переглянути правила безпеки та відповідальності страхувальників, аби подібні випадки більше не могли повторитися на міжнародних турнірах.

Нагадаємо, що капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе в соцмережі Х відповів на висловлювання сенаторки з Парагваю Селести Амарильї, яка назвала його «дикуном, який навіть не навчився писати».