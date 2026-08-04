Український велогонщик Царенко переміг на етапі багатоденки в Туреччині після загадкового зникнення

Один з лідерів українського велоспорту став найкращим на першому етапі

Український велогонщик Кирило Царенко, який виступає за команду Solution Tech NIPPO Rali, яскраво повернувся до боротьби після вимушеної паузи, здобувши перемогу на першому етапі турецької багатоденної гонки категорії UCI 2.2 «Тур Кахраманмараша». Про це повідомляє «Главком».

«Золоте» повернення

Перший етап перегонів пролягав між Кахраманмарашем та Алікаясі й налічував 123 кілометри горбистої дистанції. Царенко вирішив долю гонки на заключних кілометрах, відірвавшись від переслідувачів і перетнувши фінішну лінію на самоті. Другим із відставанням у шість секунд фінішував його партнер по команді, колумбієць Сантьяго Умба, що дозволило Solution Tech NIPPO Rali оформити переможний дубль. Третє місце посів нідерландець Адне ван Енгелен із команди Terengganu, а четвертим став досвідчений естонець Рейн Таарамяє. Завдяки перемозі українець також очолив загальний залік багатоденки і приніс собі до світового рейтингу UCI сім очок.

Загадкова ситуація з Царенком

Успішний виступ став символічним поверненням Царенка до великого спорту після непростого початку року. Після п'яти перемог і 539 очок UCI, здобутих у сезоні-2025, на старті нового року його ім'я несподівано зникло із заявки команди на офіційному сайті UCI. Згодом директор Solution Tech NIPPO Rali Сердж Парсані пояснив, що причиною стали виключно бюрократичні та документальні питання, а не спортивні чи дисциплінарні проблеми. За його словами, українець увесь цей час підтримував форму й готувався до повернення.

Попри несподіване зникнення Царенка зі списку гонщиків на офіційному сайті UCI, у команді неодноразово наголошували, що продовжують розраховувати на українця. За словами Серджа Парсані, жодного конфлікту між сторонами не було – велогонщик залишався частиною Solution Tech NIPPO Rali, регулярно тренувався та мав повернутися до виступів одразу після врегулювання всіх документальних формальностей. Саме тому його відсутність називали не завершенням співпраці, а вимушеною паузою.

Першою гонкою Царенка після вимушеної перерви став «Сібіу Тур» у Румунії, де він одразу посів шосте місце в загальному заліку. Уже на наступній багатоденці в Туреччині українець підтвердив, що швидко повертає свої найкращі кондиції, здобувши дебютну перемогу в сезоні та захопивши лідерство в генеральній класифікації Туру Кахраманмараша.

Нагадаємо, що на жіночій велогонці «Тур де Франс» 2026 розгорівся скандал, пов'язаний з новим видом шахрайства.