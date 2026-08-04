Суд в Індії виправдав ексглаву Федерації боротьби у справі про сексуальні домагання

Дійшла до завершення скандальна справа в індійському спорті

Суд району Раус-Авеню в Нью-Делі виправдав колишнього президента Федерації боротьби Індії та ексдепутата від партії Bharatiya Janata Party Бріджа Бхушана Шарана Сінгха у резонансній справі про сексуальні домагання до спортсменок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Деталі справи

У травні 2024 року суд офіційно висунув Сінгху обвинувачення за кількома статтями, пов'язаними із сексуальними домаганнями та образою жіночої гідності. П'ятеро спортсменок стверджували, що інциденти відбувалися у 2016-2019 роках в офісі Федерації боротьби Індії, у приватній резиденції посадовця, а також під час міжнародних турнірів. Окремий епізод, пов'язаний зі звинуваченнями у домаганнях до неповнолітньої спортсменки, був закритий ще раніше після того, як заявниця відкликала свої свідчення.

Скандал навколо Сінгха став одним із найгучніших в історії індійського спорту. У 2023 році провідні борці країни розпочали масштабні протести в центрі Нью-Делі, вимагаючи розслідування звинувачень на адресу функціонера. Серед учасників акцій були олімпійські призери Сакші Малік, Баджранг Пунія та Вінеш Пхогат. На знак протесту Пунія повернув державну спортивну нагороду, а Малік оголосила про завершення професійної кар'єри.

Зняття підозри з посадовця

Після оголошення виправдувального вироку прихильники Сінгха зустріли його біля суду оплесками, одягнули на нього квіткові гірлянди та пригостили традиційними індійськими солодощами. Сам колишній очільник федерації заявив, що був упевнений у своїй невинуватості. «Із самого початку я казав: якщо звинувачення підтвердяться, я повішуся. Сьогодні суд повністю мене виправдав. Я ніколи не вважав себе злочинцем, і справедливість восторжествувала», – сказав Сінгх після засідання.

Спортсменки натомість не мають наміру зупинятися. Депутатка парламенту Індії та відома борчиня Вінеш Пхогат повідомила в соціальній мережі X, що потерпілі вже доручили своїм адвокатам підготувати апеляцію до суду вищої інстанції. За її словами, боротьба за справедливість триває, а нинішній вирок не означає завершення справи. «Ми не втратили надію. Борці продовжуватимуть свою боротьбу за справедливість у суді вищої інстанції», – наголосила Пхогат.

Нагадаємо, що російський фігурист отримав пожиттєву дискваліфікацію за домагання до естонської спортсменки.