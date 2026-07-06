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«Ви жінка, яку презирають». Мбаппе різко відповів парагвайській сенаторці

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Ви жінка, яку презирають». Мбаппе різко відповів парагвайській сенаторці
Амарилья після поразки Парагваю від Франції зробила образливу заяву щодо Мбаппе
фото: Getty Images

Амарилья назвала Мбаппе «дикуном, який навіть не навчився писати»

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе в соцмережі Х відповів на висловлювання сенаторки з Парагваю Селести Амарильї. Про це інформує «Главком».

Скандальна заява сенаторки Амарильї

Амарилья після поразки збірної Парагваю від Франції в 1/8 фіналу Чемпіонату світу зробила образливу заяву щодо Мбаппе, який не потис руку воротарю парагвайців Орландо Хілю.

«Цей дикун навіть не навчився писати. Замість материнського молока він смоктав кокоси, а найосвіченішими істотами, яких він коли-небудь чув, були шимпанзе. Ти мав показати йому середній палець, Орландо Хіль. Я роблю це в Сенаті – і нічого не відбувається!

Колонізований камерунець, який прикидається французом, злопам'ятний, нувориш, зарозумілий і потворний. Він був нервовим та наляканим весь матч, як і вся його команда. Вони навіть не змогли забити жодного гола, виграли випадково», – заявила Амарилья.

Відповідь Мбаппе

«Пані Селеста Амарилья, ви жінка, яку презирають, недостойна своєї посади. Ви не представляєте Парагвай – країну, яка протягом усього турніру випромінювала пристрасть та честь. Через вашу безвідповідальність і неприхований расизм увесь світ уже забув про шлях та історичні зусилля, які продемонстрували ваші гравці на цьому Чемпіонаті світу, і натомість бачить некомпетентну жінку, яка створює найгірше враження про свою країну. Я ніколи не дозволю таким людям, як вона, вільно розповсюджувати свою ненависть і расизм по всьому світу», - написав Мбаппе в соцмережі X.

Нагадаємо, Франція перемогла Парагвай у напруженому матчі 1/8 Чемпіонату світу 2026.

Вирішальний епізод зустрічі стався на 67-й хвилині. Після того, як Дезіре Дуе увірвався до штрафного майданчика, проти нього порушив правила Густаво Гомес. Спочатку арбітр не призначив пенальті, однак після перегляду VAR змінив своє рішення та вказав на одинадцятиметрову позначку. До м'яча підійшов Кіліан Мбаппе, який холоднокровно пробив у правий нижній кут і відкрив рахунок.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026 расизм Кіліан Мбаппе

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