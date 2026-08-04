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Середа та Гриценко здобули бронзу Чемпіонату Європи з водних видів спорту

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Середа та Гриценко здобули бронзу Чемпіонату Європи з водних видів спорту
Олексій та Марк проводять свій другий спільний сезон
фото: UAdiving

За шість стрибків із 10-метрової вишки український тандем сумарно набрав 406,05 бала

Олексій Середа та Марк Гриценко стали бронзовими призерами Чемпіонату Європи з водних видів спорту у синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

У Парижі триває континентальна першість з водних видів спорту. Медальна скарбничка збірної України поповнилася третьою нагородою турніру: «бронзу» вибороли стрибуни у воду – Олексій Середа та Марк Гриценко. За шість стрибків із 10-метрової вишки український тандем сумарно набрав 406,05 бала.

Українці продовжують медальну серію у цій дисципліні: це вже дев'ята поспіль нагорода для нашої країни в чоловічому синхроні з 10-метрової вишки на Чемпіонатах Європи. За цей час українці тричі здобували «золото», двічі – «срібло» та чотири рази – «бронзу».

Олексій та Марк проводять свій другий спільний сезон. Сьогоднішня нагорода стала для хлопців другою у поточному сезоні — у травні вони піднялися на другу сходинку п'єдесталу пошани у Суперфіналі Кубка світу. Також на минулорічному чемпіонаті Європи в Анталії цей дует здобув «золото».

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

  • Італія – Китай
  • Україна – Бельгія
  • Казахстан – Іспанія
  • Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.

Теги: Сергей Середа стрибки у воду стрибки з вишки спорт

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