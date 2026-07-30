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«Трагічна ситуація». Керівник російського фехтування оцінив провальні підсумки Чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Трагічна ситуація». Керівник російського фехтування оцінив провальні підсумки Чемпіонату світу
Мамедов: Ми не є конкурентоспроможними практично у всіх видах

Ммедов: Ми стали слабкими, дуже слабкими

Результати збірної Росії на чемпіонаті світу з фехтування у Гонконгу показують трагічну ситуацію, що склалася у російському фехтуванні за час усунення. Про це пропагандистам заявив голова Федерації фехтування Росії Ільгар Мамедов, інформує «Главком».

На Чемпіонаті світу, що завершився в четвер, 30 липня, збірна Росії здобула лише одну медаль.

«Історичний виступ, одне золото. Добре, що так, тому що могло бути взагалі жодного, дякую Паші Граудиню – він нам його приніс. Це наші реалії, ми стали слабкими, дуже слабкими. Це наочно я побачив зараз – вперше беру участь на Чемпіонаті світу за останні сім років. Якщо врахувати, що Олімпіада була п'ять років тому, то за п'ять років ми ослабли. Не в п'ять разів – у п'ятдесят. Ми не є конкурентоспроможними практично у всіх видах.

Що ми могли взяти? Швидше за все, в жіночій командній шаблі медаль, швидше за все, в жіночій індивідуальній шаблі та чоловічій рапірі індивідуальній. Три можливі медалі «пролетіли». Це говорить про трагічну ситуацію, яка у нас відбувається», – сказав Мамедов.

Як повідомлялося, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.

Теги: Фехтування спорт

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