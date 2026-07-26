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Організатори скоротили фінальний етап «Тур де Франс»: яка причина рішення

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Організатори скоротили фінальний етап «Тур де Франс»: яка причина рішення
Маршрут зазнав скорочення на понад 40 кілометрів
фото: «Тур де Франс»

Організатори змушені адаптувати маршрут до ситуації в країні

Організатори «Тур де Франс» спільно з Префектурою поліції Парижа оголосили про скорочення заключного, 21-го етапу велобагатоденки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Cycling News. 

Втручання погоди у багатоденку

Причиною змін стали масштабні лісові пожежі на південному заході Франції, які в останні дні стрімко поширюються через спеку, сильний вітер та тривалу посуху. Через надзвичайну ситуацію французька влада була змушена терміново перекинути значну частину поліцейських, жандармів і рятувальників із Парижа та інших регіонів до районів, що найбільше постраждали від стихії.

Рішення про зміну маршруту безпосередньо пов'язане з масштабними пожежами, які охопили департамент Жиронда та низку інших районів поблизу Бордо. Вогонь уже знищив понад 36 тисяч гектарів лісу, змусивши владу евакуювати сотні тисяч мешканців і туристів із небезпечних територій. До ліквідації наслідків стихії залучено тисячі рятувальників, військовослужбовців, десятки одиниць спеціальної техніки та пожежну авіацію, яка цілодобово працює над локалізацією найбільших осередків займання. 

Особливості нового маршруту 

Замість запланованих 133 кілометрів гонщики подолають лише 89. За офіційною заявою організаторів «Тур де Франс», таке рішення ухвалили в солідарності з регіонами, які потерпають від пожеж. Скорочення дистанції дозволить не залучати додаткові сили безпеки для забезпечення проведення етапу та зосередити всі необхідні ресурси на боротьбі з вогнем і проведенні евакуаційних заходів.

Попри зміни, традиційна презентація команд відбудеться у Тюарі згідно з початковим планом. Після урочистої церемонії велосипедисти не вирушать на маршрут, а автобусами дістануться Парижа. Офіційний старт заключного етапу буде дано безпосередньо на Єлисейських Полях о 17:50 за місцевим часом.

Оновлений маршрут передбачає два додаткові кола легендарними Єлисейськими Полями, після чого пелотон вирушить на міський маршрут через Монмартр із його знаменитими підйомами та вузькими вулицями. Саме ця ділянка, яка дебютувала на торішніх Олімпійських іграх у Парижі, вже встигла стати однією з найвидовищніших частин фіналу «Тур де Франс». Фініш заключного етапу запланований приблизно на 19:45.

Нагадаємо, що переможець етапу «Тур де Франс» зізнався, що видалив соцмережі перед багатоденкою

Теги: Тур де Франс пожежа велоспорт спорт

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