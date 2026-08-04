Світоліна стартувала з вольової перемоги на турнірі WTA 1000 в Торонто

Українка обіграла Джессіку Бузас Манейро в матчі з двома тайбрейками

Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула перемогу над іспанкою Джессікою Бузас Манейро в матчі другого кола турніру WTA 1000 в Торонто. Про це повідомляє «Главком».

Участь в турнірі у Торонто Світоліна розпочала з другого кола у статусі дев'ятої сіяної. Першою суперницею українки стала іспанка Джессіка Бузас Манейро. До цього спортсменки тричі зустрічалися в очних протистояннях – в усіх перемагала Світоліна, не програвши при цьому жодного сету.

Хід матчу

У першій партії Бузас Манейро вирвалася вперед 3:1. Світоліній вдалося зрівняти рахунок і матч продовжився за рівної гри до рахунку 6:6. На тайбрейку іспанська тенісистка вела 6:2. Але Світоліна скоротила відставання до одного очка. Вирішальним став 12-й розіграш, де Бузас Манейро здобула перемогу.

У другому сеті Бузас Манейро знову була попереду 3:1, а Світоліна знову відновила паритет. І в цій партії довелося грати тайбрейк, але цього разу українка була сильнішою.

Вирішальний сет пройшов за переваги Світоліної. Українка вела 5:0 і ледь не розгубила усю перевагу – 5:4. На щастя, в десятому геймі Еліна все ж дотиснула суперницю і перемогла в матчі.

WTA 1000. Торонто. Друге коло

Еліна Світоліна (Україна) – Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) 6:7, 7:6, 6:4

Наступна суперниця Світоліної на турнірі в Торонто визначиться у протистоянні між Єленою Габріелою Русе з Румунії та представницею Австрії Анастасією Потаповою.

Нагадаємо, 21-річна філіппінська тенісистка Александра Еала вчергове підтвердила статус однієї з найпопулярніших тенісисток, зібравши аншлаг на свій перший матч у канадському Торонто.