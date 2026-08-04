Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Світоліна стартувала з вольової перемоги на турнірі WTA 1000 в Торонто

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Світоліна стартувала з вольової перемоги на турнірі WTA 1000 в Торонто
Еліна Світоліна пробилася в третє коло тисячника в Торонто
фото: Getty Images

Українка обіграла Джессіку Бузас Манейро в матчі з двома тайбрейками

Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула перемогу над іспанкою Джессікою Бузас Манейро в матчі другого кола турніру WTA 1000 в Торонто. Про це повідомляє «Главком».

Участь в турнірі у Торонто Світоліна розпочала з другого кола у статусі дев'ятої сіяної. Першою суперницею українки стала іспанка Джессіка Бузас Манейро. До цього спортсменки тричі зустрічалися в очних протистояннях – в усіх перемагала Світоліна, не програвши при цьому жодного сету.

Хід матчу

У першій партії Бузас Манейро вирвалася вперед 3:1. Світоліній вдалося зрівняти рахунок і матч продовжився за рівної гри до рахунку 6:6. На тайбрейку іспанська тенісистка вела 6:2. Але Світоліна скоротила відставання до одного очка. Вирішальним став 12-й розіграш, де Бузас Манейро здобула перемогу.

У другому сеті Бузас Манейро знову була попереду 3:1, а Світоліна знову відновила паритет. І в цій партії довелося грати тайбрейк, але цього разу українка була сильнішою.

Вирішальний сет пройшов за переваги Світоліної. Українка вела 5:0 і ледь не розгубила усю перевагу – 5:4. На щастя, в десятому геймі Еліна все ж дотиснула суперницю і перемогла в матчі.

WTA 1000. Торонто. Друге коло

Еліна Світоліна (Україна) – Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) 6:7, 7:6, 6:4

Наступна суперниця Світоліної на турнірі в Торонто визначиться у протистоянні між Єленою Габріелою Русе з Румунії та представницею Австрії Анастасією Потаповою.

Нагадаємо, 21-річна філіппінська тенісистка Александра Еала вчергове підтвердила статус однієї з найпопулярніших тенісисток, зібравши аншлаг на свій перший матч у канадському Торонто.

Теги: теніс Еліна Світоліна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марта Костюк перебуває за крок від півфіналу Вімблдону
Костюк – Паоліні. Прогноз і анонс на чвертьфінальну гру Вімблдону Реклама
8 липня, 13:21
Яннік Сіннер підкорив британську столицю
Сіннер феєрично виграв Вімблдонський турнір вдруге поспіль
12 липня, 22:08
Весільна церемонія Касаткіної та Забіяко відбулася у грецьких Афінах
Українські тенісистки разом з прихильницею Путіна відвідали весільну церемонію ексросіянки
15 липня, 21:56
Кароліна Мухова перенесла планову операцію
Фіналістка Вімблдону-2026 перенесла операцію: вона пропустить наступний великий турнір
20 липня, 12:09
Паула Бадоса є ексдругою ракеткою світу в одиночному розряді
Іспанська тенісистка жбурнула ракетку на трибуну: чи покарали її за це
22 липня, 20:31
Дарія Снігур у Празі вийшла до другого півфіналу в кар'єрі на рівні Туру
Снігур вдруге у кар'єрі вийшла до півфіналу турніру WTA
24 липня, 14:24
Тенісний турнір Олімпіади-2028 буде мати багато нововведень
Організатори Олімпіади-2028 здивували розкладом тенісного турніру
24 липня, 21:41
Італійська тенісистка два роки тому оголосила про відхід з тенісу
Одна з найгарніших тенісисток показала тренування під час вагітності
24 липня, 22:50
Олександра Олійникова відкрила темний бік асоціації
Олійникова звинуватила Жіночу тенісну асоціацію у зриві благодійного аукціону
2 серпня, 17:16

Новини

Середа та Гриценко здобули бронзу Чемпіонату Європи з водних видів спорту
Середа та Гриценко здобули бронзу Чемпіонату Європи з водних видів спорту
Світоліна стартувала з вольової перемоги на турнірі WTA 1000 в Торонто
Світоліна стартувала з вольової перемоги на турнірі WTA 1000 в Торонто
Суд в Індії виправдав ексглаву Федерації боротьби у справі про сексуальні домагання
Суд в Індії виправдав ексглаву Федерації боротьби у справі про сексуальні домагання
Google став офіційним партнером клубу Забарного
Google став офіційним партнером клубу Забарного
Син видатного хокеїста відмовився від Росії та почав грати за збірну Канади
Син видатного хокеїста відмовився від Росії та почав грати за збірну Канади
Жертви шахрайської схеми. Збірна Киргизстану з тхеквондо не вилетіла на Чемпіонат Азії
Жертви шахрайської схеми. Збірна Киргизстану з тхеквондо не вилетіла на Чемпіонат Азії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
53K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
Вчора, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
Вчора, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
Вчора, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua