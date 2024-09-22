Лукашенко зустрівся з ватажком терористів Пушиліним: МЗС відреагувало

МЗС рішуче засуджує зустріч Лукашенка з представником російської влади на окупованій частині Донецької області

Зустріч білоруського диктатора Олександра Лукашенка з ватажком так званої Донецької народної республіки Денисом Пушиліним матиме наслідки для відносин України з Білоруссю. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

Зокрема МЗС рішуче засуджує зустріч Лукашенка з представником російської влади на окупованій частині Донецької області.

«Ця зустріч є ще одним підтвердженням, що позиція нинішньої влади Білорусі щодо суверенітету та територіальної цілісності України продиктована виключно вказівками Кремля і не має нічого спільного ні з міжнародним правом, ні з міжнародними зобов'язаннями Республіки Білорусь», – ідеться у заяві.

Також Україна відкидає лицемірну риторику Лукашенка про «принципи» співпраці з тимчасово окупованими територіями та вважає її підтримкою війни.

«Закликаємо білоруський народ усвідомити, що на тлі неодноразових контактів посадових осіб Білорусі з російськими маріонетками з наших тимчасово окупованих територій постійні заяви Олександра Лукашенка про його «теплі почуття» до «братнього українського народу» звучать як глузування, а його практичні дії руйнують принципи на яких будувалися відносини між українським та білоруським народами», – зазначили у МЗС.

Ці недружні дії не можуть залишитися без належного реагування та матимуть негативні наслідки для українсько-білоруських відносин, додали у міністерстві.

Зазначимо, раніше цього тижня Лукашенко приймав Пушиліна у своїй адміністрації після зустрічі із керівництвом виборчих органів країн СНД. Як заявив білоруський диктатор, він не відмовлявся від співпраці з окупаційною владою у Донецьку.

Нагадаємо. російський диктатор Володимир Путін з нагоди 70 дня народження самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка нагородив його орденом апостола Андрія Первозванного – найвищою державною нагородою Російської Федерації.

Раніше повідомлялося, що Олександр Лукашенко заявив, начебто йому хтось пропонує відвернутися від політики Росії й стати на бік України у її боротьбі проти російської агресії.

Як повідомлялося, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко навряд чи зважиться на безпосереднє вторгнення в Україну, оскільки це може загрожувати його режиму. Водночас Білорусь може прагнути відвернути увагу та розтягнути оборонні сили України, стягуючи свої війська до кордону. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко лицемірно привітав українців із Днем Незалежності.