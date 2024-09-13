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Одна з країн ЄС легалізувала виробництво самогону, є цікавий нюанс

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Одна з країн ЄС легалізувала виробництво самогону, є цікавий нюанс
 У Литві легалізоване виробництво самогону
фото із відкритих джерел

Литовці зможуть гнати самогон легально, але є низка моментів, які слід врахувати

Починаючи з 31 жовтня в Литві дозволено виробництво алкогольних напоїв міцністю до 65 градусів. Але є нюанс – у Литві легалізували самогоноваріння в садибах сільського туризму, але не на продаж. Про це свідчать поправки до закону, який підписав президент Литви Гітанас Науседа, пише LRT.

Від 31 жовтня в Литві напої міцністю до 65 градусів визнано «продукцією національної спадщини». На рік литовці зможуть виробляти до 100 л самогону, але тільки для особистого або сімейного використання або для дегустації на місці, його продаж буде заборонено.

Поправки також вимагають, щоб виробники самогону повідомляли Державну продовольчо-ветеринарну службу Литви за 48 годин до початку виробництва. А протягом доби після завершення виробництва – повідомити точну кількість виробленого напою.

Також передбачається, що самогон розливатимуть по скляним пляшкам об'ємом від 0,2 до 1 л із етикетками із зазначенням номера, імені та прізвища виробника, дати й часу виробництва, складу та процентного вмісту етилового спирту.

Литовська влада раніше пояснила, що поправка не принесе власникам садиб значних фінансових вигод, але допоможе зберегти національну спадщину.

Нагадаємо, міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас закликав змінити алгоритм місії повітряного патрулювання НАТО в Балтійських країнах після нещодавнього падіння російського військового дрону в Латвії. 

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Теги: алкоголь президент міністр влада Литва

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