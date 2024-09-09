Українець Трусов посів 26 місце у рейтингу мультимедалістів Паралімпіади

Трусов у Парижі здобув два золота

В активі Андрія Трусова п'ять нагород

20 українських паралімпійців змогли стати мультимедалістами на Іграх у Парижі.

Найкращий результат серед українців має плавець Андрій Трусов, в активі якого 5 медалей – 2 золоті і 3 срібні.

Очолила рейтинг мультимедалістів китаянка Цзян Юйянь, у якої 7 золотих нагород.

Загалом на Паралімпіаді у Франції було розіграно 549 комплектів медалей у 22 видах спорту. Більше однієї медалі на Іграх — в 352 спортсменів.

Рейтинг мультимедалістів Паралімпіади-2024

1. Цзян Юйянь (плавання) — 7 нагород (7 золотих + 0 срібних + 0 бронзових)

2. Стефано Раймонді, Італія (плавання) — 6 (5+1+0)

2. Катрін Дебруннер, Швейцарія (легка атлетика) — 6 (5+1+0)

4. Ігар Бокі (плавання) — 5 (5+0+0)

5. Го Цзіньчен, Китай (плавання) — 6 (4+2+0)

6. Лу Донг, Китай (плавання) — 5 (4+1+0)

7. Сан Ганг, Китай (фехтування на кріслах колісних) — 4 (4+0+0)

7. Вень Сяоянь, Китай (легка атлетика) — 4 (4+0+0)

9. Марія Кароліна Гомеш Сантьяго, Бразилія (плавання) — 5 (3+2+0)

9. Поппі Маскілл, Велика Британія (плавання) — 5 (3+2+0)...

26. Андрій Трусов, Україна (плавання) — 5 (2+3+0)

52. Ярослав Денисенко, Україна (плавання) — 3 (2+0+1)

60. Ігор Цвєтов, Україна (легка атлетика) — 2 (2+0+0)

108. Анна Стеценко, Україна (плавання) — 4 (1+2+1)

108. Денис Остапченко, Україна (плавання) — 4 (1+2+1)

127. Наталія Кобзар, Україна (легка атлетика) — 2 (1+1+0)

127. Єгор Дементьєв, Україна (велоспорт) — 2 (1+1+0)

182. Олександр Комаров, Україна (плавання) — 3 (1+0+2)

188. Марина Піддубна, Україна (плавання) — 2 (1+0+1)

188. Олексій Вірченко, Україна (плавання) — 2 (1+0+1)

188. Віктор Дідух, Україна (настільний теніс) — 2 (1+0+1)

244. Данило Чуфаров, Україна (плавання) — 4 (0+2+2)

Нагадаємо, що у неділю, 8 вересня, збірна України завершила виступи на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі.

За 11 змагальних днів у столиці Франції наші паралімпійці завоювали 82 медалі: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові. Це дозволило українській команді посісти сьоме місце в медальному заліку і стати п'ятою за кількістю здобутих нагород.