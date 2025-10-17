Головна Спорт Новини
Футболісти з чемпіонату Іспанії можуть почати протестувати через гру турніру в США

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Футболісти розгнівалися через рішення провести матч у США
фото: Ла Ліга

УЄФА дозволила «Барселоні» та «Вільярреалу» зіграти матч у рамках Ла Ліги у Майамі

Футболісти іспанської Ла Ліги можуть організувати протести через матч у США. Про це інформує «Главком» з посиланням на Cadena COPE.

УЄФА раніше як виняток дозволив «Барселоні» та «Вільярреалу» зіграти матч у рамках Ла Ліги у Майамі. Гра пройде 20 грудня.

Зазначається, що футболісти розгнівалися через рішення провести матч у США.

Повідомляється, що капітани 20 клубів ліги обговорюють можливість акції на знак протесту проти гри у Майамі.

Якщо лідери команд дійдуть згоди, то матчі майбутнього туру чемпіонату Іспанії зупинятимуться на 20-30 секунд, щоб продемонструвати єдність гравців і надіслати сигнал усьому футбольному світу.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Синьо-жовті мають 1555,36 бала.
Україна піднялася в рейтингу ФІФА: яке місце посідає наша збірна
Сьогодні, 14:59
Вінісіус кілька тижнів зустрічався з Фонсекою
Інфлюенсерка розірвала стосунки з зіркою «Реала» – він переписувався з іншою дівчиною
9 жовтня, 15:41
В Instagram у дівчини запитують: Ангеліно, чи це законно бути такою ідеальною?
Дружина Забарного вразила мережу ефектною сукнею з глибоким розрізом
8 жовтня, 18:05
У другому турі кваліфікації до чемпіонату світу збірна України зіграла внічию з Азербайджаном
Збірна Азербайджану з футболу назвала склад на гру з Україною
6 жовтня, 17:31
Українські легіонери провели вдалі поєдинки у складі своїх клубів
Вікенд легіонерів збірної України з футболу: голи Зубкова, Ваната й Сватка
6 жовтня, 12:21
Гру «Абердін» – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Абердін» – «Шахтар»: де дивитися гру Ліги конференцій
2 жовтня, 12:42
У 2006 році Роналдінью став переможцем Ліги чемпіонів
Володар «Золотого м'яча» став амбасадором російського букмекера
25 вересня, 20:12
Мунір Насрауї: Ламін Ямаль – безумовно, найкращий футболіст у світі
Батько Ямаля різко відреагував на неотримання сином «Золотого м'яча»
23 вересня, 11:04
Серед представників УЄФА українська команда 14-та
Україна втратила позиції у рейтингу ФІФА
18 вересня, 12:17

