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«Манчестер Юнайтед» націлився на капітана «Тоттенгема» – журналіст

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Манчестер Юнайтед» націлився на капітана «Тоттенгема» – журналіст
Крістіан Ромеро матиме нагоду піти на підвищення
фото: EFE

Манкуніанці прагнуть підсилити лінію оборони

Центрбек лондонського «Тоттенгема» Крістіан Ромеро потрапив до сфери зацікавлень англійського «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Гастона Едула.

МЮ вніс аргентинця до списку пріоритетних цілей на літо. Наразі «червоні дияволи» готують офіційну пропозицію для столичного клубу. Аргентинець вже відіграв у чемпіонаті Англії пять років.

Раніше інтерес до Ромеро проявили іспанські гранди. Доцільність підписання центрбека вивчали мадридський «Атлетіко» та «Барселона». Контракт чемпіона світу зі «шпорами» розрахований до літа 2029 року.

Ромеро в нинішньому сезоні провів 32 матчі в усіх турнірах. До свого активу він записав шість голів і чотири асисти. Раніше оборонець виступав у чемпіонаті Італії («Аталанта», «Дженоа») та на батьківщині («Бельграно»).

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Теги: Крістіан Ромеро ФК Манчестер Юнайтед ФК Тоттенхем Готспур Прем’єр-ліга НОВИНИ ФУТБОЛУ

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