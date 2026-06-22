Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Манчестер Сіті» збільшить пропозицію за півфіналіста Ліги Європи – інсайдер

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Манчестер Сіті» збільшить пропозицію за півфіналіста Ліги Європи – інсайдер
Елліот Андерсон залишається на радарі гранда
фото: EFE

«Містяни» всерйоз узялися за учасника Чемпіонату світу 2026

Півзахисник збірної Англії Елліот Андерсон залишається пріоритетною ціллю англійського «Манчестер Сіті». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

«Містяни» вже узгодили умови персонального контракту з хавбеком. У разі переходу англієць підпише договір до літа 2031 року. Тепер «Манчестер Сіті» треба переконати керівництво англійського «Ноттінгем Форест».

«Лісники» раніше відхили першу пропозицію. Манкуніанці тоді запропонували за Андерсона 106 млн фунтів (понад 122 млн євро). Тепер же «Манчестер Сіті» готовий віддати за англійського півзахисника 135-140 млн євро.

У сезоні 2025/26 Андерсон провів 50 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав чотири голи та п'ять результативних передач. Контракт хавбека з «Ноттінгемом» розрахований до літа 2029 року.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Теги: ФК Манчестер Сіті Прем’єр-ліга НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ян-Паул ван Геке перебрався до британської столиці
«Тоттенгем» оформив черговий трансфер у лінію оборони
19 червня, 18:57
«Каноніри» перевірять міць підопічних Френка Лемпарда
Елітний дивізіон чемпіонату Англії опублікував календар на новий сезон
19 червня, 17:55
Віктор Муньйос виступатиме в АПЛ
«Ліверпуль» оголосив про трансфер дебютанта збірної Іспанії
18 червня, 21:22
Крісенсіо Саммервілл яскраво стартував на Кубку світу
«Парі Сен-Жермен» зібрався перехопити трансферну ціль «Манчестер Юнайтед» – ЗМІ
Вчора, 13:58
Йошко Гвардіол опинився на роздоріжжі
Зірка «Манчестер Сіті» обиратиме з двох кар'єрних варіантів – журналіст
10 червня, 19:30
Джейдон Санчо так і не освоївся на «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» попрощався з трьома коштовними футболістами
10 червня, 17:29

Новини

Телеведуча з Франції отримала покарання за критику зірки іншої збірної на Чемпіонаті світу
Телеведуча з Франції отримала покарання за критику зірки іншої збірної на Чемпіонаті світу
«Манчестер Сіті» збільшить пропозицію за півфіналіста Ліги Європи – інсайдер
«Манчестер Сіті» збільшить пропозицію за півфіналіста Ліги Європи – інсайдер
Дядько та екстренер Надаля порівняв його з Мессі
Дядько та екстренер Надаля порівняв його з Мессі
Матч збірної Франції на Чемпіонаті світу опинився під загрозою зриву
Матч збірної Франції на Чемпіонаті світу опинився під загрозою зриву
Аргентина – Австрія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Аргентина – Австрія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Троє камерунців поїхали в РФ грати у футбол, а потрапили на війну: з фронту повернувся лише один
Троє камерунців поїхали в РФ грати у футбол, а потрапили на війну: з фронту повернувся лише один

Новини

Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
Сьогодні, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
Сьогодні, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно, без опадів: погода на 21 червня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 20 червня
20 червня, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
19 червня, 14:17

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua