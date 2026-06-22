«Манчестер Сіті» збільшить пропозицію за півфіналіста Ліги Європи – інсайдер

«Містяни» всерйоз узялися за учасника Чемпіонату світу 2026

Півзахисник збірної Англії Елліот Андерсон залишається пріоритетною ціллю англійського «Манчестер Сіті». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

«Містяни» вже узгодили умови персонального контракту з хавбеком. У разі переходу англієць підпише договір до літа 2031 року. Тепер «Манчестер Сіті» треба переконати керівництво англійського «Ноттінгем Форест».

«Лісники» раніше відхили першу пропозицію. Манкуніанці тоді запропонували за Андерсона 106 млн фунтів (понад 122 млн євро). Тепер же «Манчестер Сіті» готовий віддати за англійського півзахисника 135-140 млн євро.

У сезоні 2025/26 Андерсон провів 50 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав чотири голи та п'ять результативних передач. Контракт хавбека з «Ноттінгемом» розрахований до літа 2029 року.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.