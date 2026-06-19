Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Елітний дивізіон чемпіонату Англії опублікував календар на новий сезон

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Елітний дивізіон чемпіонату Англії опублікував календар на новий сезон
«Каноніри» перевірять міць підопічних Френка Лемпарда
фото: EFE

Чемпіон у першому турі проекзаменує новачка

Англійська Прем'єр-ліга оприлюднила календар прийдешньої кампанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт АПЛ.

Сезон 2026/27 розпочнеться 21 серпня. У першому поєдинку лондонський «Арсенал» прийме «Ковентрі». Фінальний тур запланований на 30 травня наступного року.

Ліверпульський «Евертон» Віталія Миколенка в стартовому турі зустрінеться з лондонським «Крістал Пелас». Натомість «Брентфорд» Єгора Ярмолюка протистоятиме столичному «Тоттенгему». Натомість ще один новачок – «Галл» – прийме «Манчестер Юнайтед».

Графік 1-го туру АПЛ 2026/27:

  • 21 серпня, «Арсенал» – «Ковентрі»
  • 22 серпня, «Галл» – «Манчестер Юнайтед»
  • 22 серпня, «Евертон» – «Крістал Пелас»
  • 22 серпня, «Іпсвіч» – «Сандерленд»
  • 22 серпня, «Ноттінгем Форест» – «Лідс»
  • 22 серпня, «Брентфорд» – «Тоттенгем»
  • 23 серпня, «Брайтон» – «Астон Вілла»
  • 23 серпня, «Манчестер Сіті» – «Борнмут»
  • 23 серпня, «Ньюкасл» – «Ліверпуль»
  • 24 серпня, «Фулгем» – «Челсі»

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Теги: Прем’єр-ліга ФК «Евертон» ФК Арсенал (Лондон) ФК «Брентфорд» ФК Манчестер Юнайтед НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джеймс Мілнер попрощався з великим футболом
Рекордсмен чемпіонату Англії оголосив про завершення кар'єри
1 червня, 11:57
Том Гітон залишиться в рідному клубі
«Манчестер Юнайтед» продовжив контракт із ветераном команди
4 червня, 17:53
Енді Робертсон попрощався з «Енфілдом»
«Тоттенгем» підтвердив трансфер зірки «Ліверпуля»
5 червня, 17:29
Віталій Миколенко залишиться в АПЛ
Миколенко підписав новий контракт у чемпіонаті Англії
8 червня, 17:38
Маркус Рашфорд повернеться в рідний клуб
«Барселона» остаточно визначилася щодо майбутнього Рашфорда – ЗМІ
10 червня, 15:57
Джейдон Санчо так і не освоївся на «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» попрощався з трьома коштовними футболістами
10 червня, 17:29
Маркос Сенесі змінив прописку в межах АПЛ
Колишній напарник Забарного перейшов у «Тоттенгем»
10 червня, 19:56
Альваро Каррерас провів лише рік на «Бернабеу»
«Челсі» підшукав заміну проданому чемпіону Європи в «Реалі» – ЗМІ
17 червня, 14:57
Віктор Муньйос виступатиме в АПЛ
«Ліверпуль» оголосив про трансфер дебютанта збірної Іспанії
Вчора, 21:22

Новини

Злочинець обстріляв Uber з вболівальниками, які їхали на матч Чемпіонату світу: є жертви
Злочинець обстріляв Uber з вболівальниками, які їхали на матч Чемпіонату світу: є жертви
Капітан балканської збірної поповнив елітний клуб на Чемпіонаті світу 2026
Капітан балканської збірної поповнив елітний клуб на Чемпіонаті світу 2026
Учасник Чемпіонату світу 2026 опинився в центрі скандалу через ситуацію всередині збірної
Учасник Чемпіонату світу 2026 опинився в центрі скандалу через ситуацію всередині збірної
Елітний дивізіон чемпіонату Англії опублікував календар на новий сезон
Елітний дивізіон чемпіонату Англії опублікував календар на новий сезон
Бронзовий призер Прем'єр-ліги обрав стадіон на єврокубки
Бронзовий призер Прем'єр-ліги обрав стадіон на єврокубки
Журналістка «поховала» батька Мессі та залишилася без роботи
Журналістка «поховала» батька Мессі та залишилася без роботи

Новини

«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
Сьогодні, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
Сьогодні, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
Сьогодні, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Сьогодні, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Сьогодні, 04:07
Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Вчора, 14:38

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua