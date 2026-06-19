Елітний дивізіон чемпіонату Англії опублікував календар на новий сезон

Чемпіон у першому турі проекзаменує новачка

Англійська Прем'єр-ліга оприлюднила календар прийдешньої кампанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт АПЛ.

Сезон 2026/27 розпочнеться 21 серпня. У першому поєдинку лондонський «Арсенал» прийме «Ковентрі». Фінальний тур запланований на 30 травня наступного року.

Ліверпульський «Евертон» Віталія Миколенка в стартовому турі зустрінеться з лондонським «Крістал Пелас». Натомість «Брентфорд» Єгора Ярмолюка протистоятиме столичному «Тоттенгему». Натомість ще один новачок – «Галл» – прийме «Манчестер Юнайтед».

Графік 1-го туру АПЛ 2026/27:

21 серпня, «Арсенал» – «Ковентрі»

22 серпня, «Галл» – «Манчестер Юнайтед»

22 серпня, «Евертон» – «Крістал Пелас»

22 серпня, «Іпсвіч» – «Сандерленд»

22 серпня, «Ноттінгем Форест» – «Лідс»

22 серпня, «Брентфорд» – «Тоттенгем»

23 серпня, «Брайтон» – «Астон Вілла»

23 серпня, «Манчестер Сіті» – «Борнмут»

23 серпня, «Ньюкасл» – «Ліверпуль»

24 серпня, «Фулгем» – «Челсі»

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.