«Тоттенгем» оформив черговий трансфер у лінію оборони

Роберто Де Дзербі всерйоз узявся за зміцнення захисних редутів

Оборонець збірної Нідерландів Ян-Паул ван Геке змінив прописку в чемпіонаті Англії та перейшов із «Брайтона» в лондонський «Тоттенгем». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Шпори» віддали за центрбека орієнтовно 52 млн фунтів. Також «чайки» матимуть відсоток від наступного продажу нідерландця. Ван Геке приєднається до «Тоттенгема» після виступу на Чемпіонаті світу.

Оборонець став третім підписанням лондонців цього літа. Раніше лави «шпор» поповнив Енді Робертсон («Ліверпуль») і Маркос Сенесі («Борнмут»). Обидва колеги нідерландського центрбека за амплуа прийшли вільними агентами.

У сезоні 2025/26 ван Геке провів 40 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав по три голи та результативні передачі. У лавах національної команди Нідерландів за плечима оборонця 13 поєдинків.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.