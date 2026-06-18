«Ліверпуль» оголосив про трансфер дебютанта збірної Іспанії

Вінгер переїде на Туманний Альбіон після Чемпіонату світу

Крайній нападник Віктор Муньйос змінив «Осасуну» з іспанської Памплони на англійський «Ліверпуль». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Червоні» перехопили іспанця в іншого представника чемпіонату Англії – «Ньюкасла». Мерсисайдці активували опцію викупу Муньйоса за 40 млн євро. Половина цієї суми дістанеться мадридському «Реалу», який виховав вінгера.

Муньйос успішно пройшов медогляд перед переходом. Медики перевірили стан здоров'я нападника в таборі національної команди Іспанії на ЧС-2026. Після отримання дозволу на роботу в Сполученому Королівстві він підпише тривалий контракт із «Ліверпулем».

У сезоні 2025/26 Муньйос зіграв 36 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав сім голів і п'ять результативних передач. Минулого літа «Осасуна» віддала за нього всього 5 млн, а вже навесні дебютував за Іспанію.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.