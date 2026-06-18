Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Ліверпуль» оголосив про трансфер дебютанта збірної Іспанії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Ліверпуль» оголосив про трансфер дебютанта збірної Іспанії
Віктор Муньйос виступатиме в АПЛ
фото: EFE

Вінгер переїде на Туманний Альбіон після Чемпіонату світу

Крайній нападник Віктор Муньйос змінив «Осасуну» з іспанської Памплони на англійський «Ліверпуль». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Червоні» перехопили іспанця в іншого представника чемпіонату Англії – «Ньюкасла». Мерсисайдці активували опцію викупу Муньйоса за 40 млн євро. Половина цієї суми дістанеться мадридському «Реалу», який виховав вінгера.

Муньйос успішно пройшов медогляд перед переходом. Медики перевірили стан здоров'я нападника в таборі національної команди Іспанії на ЧС-2026. Після отримання дозволу на роботу в Сполученому Королівстві він підпише тривалий контракт із «Ліверпулем».

У сезоні 2025/26 Муньйос зіграв 36 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав сім голів і п'ять результативних передач. Минулого літа «Осасуна» віддала за нього всього 5 млн, а вже навесні дебютував за Іспанію.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Реал (Мадрид) ФК Ліверпуль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бруну Фернандеш переписав історію АПЛ
Капітан «Манчестер Юнайтед» встановив новий рекорд чемпіонату Англії
24 травня, 19:57
Каспер Шмейхель найкращі роки провів у чемпіонаті Англії
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 оголосив про завершення кар'єри
27 травня, 14:54
Джеймс Мілнер попрощався з великим футболом
Рекордсмен чемпіонату Англії оголосив про завершення кар'єри
1 червня, 11:57
Андоні Іраола пішов на підвищення
«Ліверпуль» офіційно презентував нового головного тренера
4 червня, 21:54
Енді Робертсон попрощався з «Енфілдом»
«Тоттенгем» підтвердив трансфер зірки «Ліверпуля»
5 червня, 17:29
Робін ван Персі завершив роботу з грандом
Легенда чемпіонату Англії залишився без роботи на батьківщині
7 червня, 22:27
Віталій Миколенко залишиться в АПЛ
Миколенко підписав новий контракт у чемпіонаті Англії
8 червня, 17:38
Кенан Їлдиз навряд покине Турин найближчим часом
«Ювентус» відхилив шалену пропозицію з чемпіонату Англії – ЗМІ
10 червня, 17:54
Хуліан Альварес не захотів повертатися на Туманний Альбіон
Бомбардир «Атлетіко» відмовився від переходу в чемпіонат Англії – ЗМІ
Сьогодні, 19:59

Новини

Родина Мессі підтвердила проблеми зі здоров'ям у батька капітана збірної Аргентини
Родина Мессі підтвердила проблеми зі здоров'ям у батька капітана збірної Аргентини
«Ліверпуль» оголосив про трансфер дебютанта збірної Іспанії
«Ліверпуль» оголосив про трансфер дебютанта збірної Іспанії
Збірна Чехії втратила перемогу над ПАР на Чемпіонаті світу 2026
Збірна Чехії втратила перемогу над ПАР на Чемпіонаті світу 2026
Чемпіонат світу: коментатор втратив роботу, бо переплутав збірні Ірану та Нової Зеландії
Чемпіонат світу: коментатор втратив роботу, бо переплутав збірні Ірану та Нової Зеландії
Збірна Бразилії визначилася зі статусом Неймара на другий матч Чемпіонату світу
Збірна Бразилії визначилася зі статусом Неймара на другий матч Чемпіонату світу
Бомбардир «Атлетіко» відмовився від переходу в чемпіонат Англії – ЗМІ
Бомбардир «Атлетіко» відмовився від переходу в чемпіонат Англії – ЗМІ

Новини

Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Сьогодні, 14:38
Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
Вчора, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
Вчора, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
Вчора, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
16 червня, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
16 червня, 11:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua