Матч «Динамо» - «Чорноморець» відвідало більше глядачів, ніж інші матчі 17-го туру УПЛ разом узяті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антирекорд належить «Ворсклі», матч якої відвідали всього 95 уболівальників

Матч 17-го туру Прем'єр-ліги між «Динамо» і «Чорноморцем» (2:0) на НСК «Олімпійський» відвідали 3 870 вболівальників.

Це більше, ніж прийшло вболівальників на всі інші матчі туру.

«Десна» - «Зоря» - 670 уболівальників

«Арсенал-Київ» - «Карпати» - 232 вболівальника

«Львів» - «Маріуполь» - 494 вболівальника

«Шахтар» - «Олімпік» - 2 137 вболівальників

«Ворскла» - «Олександрія» - 95 уболівальників.

Сумарно на ці матчі прийшло 3 628 глядачів.

Всього в 17-му турі УПЛ на трибунах було 7 498 фанатів.

Раніше повідомлялося, що Прем'єр-ліга 6 грудня буде вирішувати питання з кількістю команд в чемпіонаті.

Джерело: Tribuna.com