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    Матч «Динамо» - «Чорноморець» відвідало більше глядачів, ніж інші матчі 17-го туру УПЛ разом узяті

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    Матч «Динамо» - «Чорноморець» відвідало більше глядачів, ніж інші матчі 17-го туру УПЛ разом узяті

    Антирекорд належить «Ворсклі», матч якої відвідали всього 95 уболівальників

    Матч 17-го туру Прем'єр-ліги між «Динамо» і «Чорноморцем» (2:0) на НСК «Олімпійський» відвідали 3 870 вболівальників.

    Це більше, ніж прийшло вболівальників на всі інші матчі туру.

    «Десна» - «Зоря» - 670 уболівальників

    «Арсенал-Київ» - «Карпати» - 232 вболівальника

    «Львів» - «Маріуполь» - 494 вболівальника

    «Шахтар» - «Олімпік» - 2 137 вболівальників

    «Ворскла» - «Олександрія» - 95 уболівальників.

    Сумарно на ці матчі прийшло 3 628 глядачів.

    Всього в 17-му турі УПЛ на трибунах було 7 498 фанатів.

    Раніше повідомлялося, що Прем'єр-ліга 6 грудня буде вирішувати питання з кількістю команд в чемпіонаті.

    Джерело: Tribuna.com

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