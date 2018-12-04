Матч «Динамо» - «Чорноморець» відвідало більше глядачів, ніж інші матчі 17-го туру УПЛ разом узяті
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Антирекорд належить «Ворсклі», матч якої відвідали всього 95 уболівальників
Матч 17-го туру Прем'єр-ліги між «Динамо» і «Чорноморцем» (2:0) на НСК «Олімпійський» відвідали 3 870 вболівальників.
Це більше, ніж прийшло вболівальників на всі інші матчі туру.
«Десна» - «Зоря» - 670 уболівальників
«Арсенал-Київ» - «Карпати» - 232 вболівальника
«Львів» - «Маріуполь» - 494 вболівальника
«Шахтар» - «Олімпік» - 2 137 вболівальників
«Ворскла» - «Олександрія» - 95 уболівальників.
Сумарно на ці матчі прийшло 3 628 глядачів.
Всього в 17-му турі УПЛ на трибунах було 7 498 фанатів.
Раніше повідомлялося, що Прем'єр-ліга 6 грудня буде вирішувати питання з кількістю команд в чемпіонаті.
Джерело: Tribuna.com