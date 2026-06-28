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Мессі підкорилося унікальне досягнення на чеміпонатах світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Мессі підкорилося унікальне досягнення на чеміпонатах світу
Мессі є найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу
фото: Getty Images

Гольова серія Мессі триває з 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2022

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі став першим футболістом в історії чемпіонатів світу, який відзначився забити м'ячами у семи матчах поспіль. Про це повідомляє «Главком».

Гольова серія Мессі триває з 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2022. Аргентинець продовжив її і у грі проти Йорданії.

Шість матчів поспіль вдавалося забивати французькому нападнику Жюсту Фонтену та бразильському форварду Жаірзіньо. Вони забили у шести зустрічах на одному турнірі: француз у 1958 році, бразилець – 1970-му.

Мессі також є найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу.

39-річний Мессі виступає за клуб північноамериканської MLS «Інтер Маямі» з 2023 року.

Аргентинець також грав за французький «Парі Сен-Жермен» та іспанську «Барселону», у складі якої чотири рази виграв Лігу чемпіонів.

Мессі є чемпіоном світу (2022 рік), срібним призером світової першості (2014 рік ), олімпійським чемпіоном (2008 рік) та дворазовим володарем Кубка Америки (2021, 2024 рік).

Мессі належить рекорд за кількістю здобутих «Золотих м'ячів» (8).

Нагадаємо, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду став першим футболістом, який забивав на шести чемпіонатах світу. Легендарний португалець відзначався бодай одним забитим голом на чемпіонатах світу у 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 та 2026 роках.

Теги: Ліонель Мессі НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу

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