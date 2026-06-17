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Екстренер «Динамо» потрапив у базу «Миротворця»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Екстренер «Динамо» потрапив у базу «Миротворця»
Газзаєв під час «виборів» президента Росії був довіреною особою Путіна

Газзаєв очолював «Динамо» з травня 2009-го по жовтень 2010 року

Колишній головний тренер київського «Динамо» 71-річний Валерій Газзаєв потрапив до бази сайту «Миротворець». Про це інформує «Главком».

Зазначається, що екстренер «Динамо» є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

Також автори «Миротворця» наголошують, що він публічно підтримував російську агресію та вбивства громадян України.

Варто зазначити, що Газзаєв під час «виборів» президента Росії був довіреною особою Путіна.

Газзаєв очолював «Динамо» з травня 2009-го по жовтень 2010 року. За цей період «біло-сині» провели 59 матчів, здобули 39 перемог і зазнали 10 поразок.

«Динамо» під керівництвом росіянина виграло Суперкубок України-2009 та стало віцечемпіоном країни сезону 2009/2010.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень:

  • майстер спорту з рукопашного бою, кандидат у майстри спорту з армійського рукопашного бою,
  • кандидат у майстри спорту з універсального карате Ukado/Kempo, володар чорного поясу 2 дано по самообороні.
  • триразовий чемпіон кубка Росії з універсального карате Ukado/Kempo
  • дворазовий чемпіон Північного Заходу з рукопашного бою серед Силових структур.
  • триразовий призер Забайкальського краю з Армійського рукопашного бою
  • призер Республіки Бурятія з бойового самбо
Теги: росія НОВИНИ ФУТБОЛУ пропаганда ФК «Динамо» Валерій Ґаззаєв

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