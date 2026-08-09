Воротар із Другої ліги оформив шалений гол за 11 секунд зі старту матчу

Максим Бабійчук уміє не тільки відбивати удари

Українець відзначився непересічним досягненням у третьому за рангом дивізіоні

Голкіпер київського «Ребела» Максим Бабійчук забив феноменальний м'яч у другому турі Другої ліги 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Столична команда зустрілася з черкаським «Карбоном». Стараннями воротаря «Ребел» повів у дебюті. Кияни розпочали з центра поля та віддали Бабійчуку, той з власної половини пробив на чужу, а м'яч по-зрадницьки перелетів кіпера суперників.

З моменту стартового свистка минуло лише 11 секунд. Бабійчук ледь не побив рекорд Другої ліги. У сезоні 2016/17 нападник кременчуцького «Кременя» Артем Козлов забив миколаївському «Суднобудівнику» на 10-й секунді поєдинку.

Несподіваний бомбардир «Ребела» – уродженець Запоріжжя і вихованець місцевого «Металурга». На рівні майстрів Бабійчук також захищав кольори вінницької «Ниви», рівненського «Вереса» та мирівської «Дружби». Свого часу кіпера залучали до юнацької збірної України.

⚡️ НАЙШВИДШИЙ ГОЛ В ІСТОРІЇ ДРУГОЇ ЛІГИ



Воротар Ребела Максим Бабійчук забив Карбону на 11-й секунді!!! #Другаліга



А тепер найвеселіше. Бабійчук (він одночасно тренер воротарів цієї команди) є автором і першого голу клубу в історії, забивав Зірці в ААФУ. pic.twitter.com/oSIzIOzN0f — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) August 9, 2026

Найкращі молоді футболісти УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком сезону 2010/11. Тоді приз дістався вінгеру «Дніпра» Євгену Коноплянці. З тих пір лауреатами стали представники ще сімох клубів.

2010/11 – Євген Коноплянка («Дніпро»)

2011/12 – Роман Безус («Ворскла»)

2012/13 – Едуард Соболь («Металург» Запоріжжя)

2013/14 – Сергій Болбат («Металург» Донецьк)

2014/15 – Валерій Лучкевич («Дніпро»)

2015/16 – Віктор Коваленко («Шахтар»)

2016/17 – Артем Довбик («Дніпро»)

2017/18 – Віктор Циганков («Динамо»)

2018/19 – Віталій Миколенко («Динамо»)

2019/20 – Владислав Супряга («Дніпро-1»)

2020/21 – Ілля Забарний («Динамо»)

2022/23 – Георгій Судаков («Шахтар»)

2023/24 – Ілля Квасниця («Рух»)

2024/25 – Тарас Михавко («Динамо»)

2025/26 – Матвій Пономаренко («Динамо»)

Найкращі тренери УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.

2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)

2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)

2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)

2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)

2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)

2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)

2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)

2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)

2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)

2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)

2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)

До слова, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.