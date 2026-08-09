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Воротар із Другої ліги оформив шалений гол за 11 секунд зі старту матчу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Воротар із Другої ліги оформив шалений гол за 11 секунд зі старту матчу
Максим Бабійчук уміє не тільки відбивати удари
фото: ФК «Ребел»

Українець відзначився непересічним досягненням у третьому за рангом дивізіоні

Голкіпер київського «Ребела» Максим Бабійчук забив феноменальний м'яч у другому турі Другої ліги 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Столична команда зустрілася з черкаським «Карбоном». Стараннями воротаря «Ребел» повів у дебюті. Кияни розпочали з центра поля та віддали Бабійчуку, той з власної половини пробив на чужу, а м'яч по-зрадницьки перелетів кіпера суперників.

З моменту стартового свистка минуло лише 11 секунд. Бабійчук ледь не побив рекорд Другої ліги. У сезоні 2016/17 нападник кременчуцького «Кременя» Артем Козлов забив миколаївському «Суднобудівнику» на 10-й секунді поєдинку.

Несподіваний бомбардир «Ребела» – уродженець Запоріжжя і вихованець місцевого «Металурга». На рівні майстрів Бабійчук також захищав кольори вінницької «Ниви», рівненського «Вереса» та мирівської «Дружби». Свого часу кіпера залучали до юнацької збірної України.

Найкращі молоді футболісти УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком сезону 2010/11. Тоді приз дістався вінгеру «Дніпра» Євгену Коноплянці. З тих пір лауреатами стали представники ще сімох клубів.

  • 2010/11 – Євген Коноплянка («Дніпро»)
  • 2011/12 – Роман Безус («Ворскла»)
  • 2012/13 – Едуард Соболь («Металург» Запоріжжя)
  • 2013/14 – Сергій Болбат («Металург» Донецьк)
  • 2014/15 – Валерій Лучкевич («Дніпро»)
  • 2015/16 – Віктор Коваленко («Шахтар»)
  • 2016/17 – Артем Довбик («Дніпро»)
  • 2017/18 – Віктор Циганков («Динамо»)
  • 2018/19 – Віталій Миколенко («Динамо»)
  • 2019/20 – Владислав Супряга («Дніпро-1»)
  • 2020/21 – Ілля Забарний («Динамо»)
  • 2022/23 – Георгій Судаков («Шахтар»)
  • 2023/24 – Ілля Квасниця («Рух»)
  • 2024/25 – Тарас Михавко («Динамо»)
  • 2025/26 – Матвій Пономаренко («Динамо»)

Найкращі тренери УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.

  • 2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)
  • 2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)
  • 2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
  • 2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)
  • 2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
  • 2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)
  • 2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)
  • 2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)
  • 2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)
  • 2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)
  • 2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)

До слова, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Друга ліга

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