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«Верес» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 2 туру УПЛ

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Верес» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 2 туру УПЛ
Андрій Ярмоленко в минулому сезоні одного разу засмутив рівнян
фото: ФК «Динамо»

Столичний гранд повертається до виступів на внутрішній арені

Сьогодні, 9 серпня, рівненський «Верес» прийме київське «Динамо» в рамках 2-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Верес» – «Динамо»

Безумовним лідером симпатій на 13:00 9 серпня став столичний гранд, переконані букмекери GGBET. На потенційну перемогу рівнян закладено коефіцієнт 10,87. Натомість ймовірна звитяга «Динамо» оцінено балом 1,30. На підсумкову нічию виставлено кеф 5,46. На розгромну перемогу «біло-синіх» (3:0) запропоновано коефіцієнт 7,43. Зате на тотал більше 4,0 закладено кеф 4,65.

Передматчевий стан команд

«Верес» у першому турі нової кампанії зазнав поразки. Команда Олега Шандрука зазнала виїзної поразки від «Харкова» (0:1). Рівняни героїчно оборонялися впродовж усього поєдинку, але пропустили на останній хвилині основного часу.

Для «Динамо» сезон стартував ще на початку липня. Підопічні Ігоря Костюка вже зіграли п'ять поєдинків на євроарені. Після двох раундів кваліфікації Ліги Європи «біло-сині» опинилися в кваліфікації Ліги конференцій. Посеред тижня столичний гранд обіграв азербайджанський «Карабах» із голом форварда Пономаренка.

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Київське «Динамо» має амбітні плани із титульним партнером – GGBET. Їх об’єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Історія очних зустрічей

У минулому сезоні «Динамо» двічі здолало рівнян. На виїзді «біло-синім» для перемоги над «Вересом» (1:0) вистачило забитого м'яча хавбека Шапаренка. Натомість вдома кияни оформили розгром середняка УПЛ (3:0). Голами відзначилися форвард Пономаренко, оборонець Тіаре та вінгер Ярмоленко.

Загалом на рівні УПЛ команди зіграли 16 матчів. На боці «Динамо» тотальна перевага – 15 перемог. Рівняни же спромоглися лише один поєдинок звести внічию. Не програти «Верес» зумів у домашній зустрічі в сезоні 2023/24. Той матч закінчився бойовим миром (1:1).

Де дивитися матч «Верес» – «Динамо»

Наживо поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 18:00 за київським часом.

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Теги: ФК «Динамо» ФК Верес УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

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