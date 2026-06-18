Чехія – Південна Африка. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026

Невдахи першого туру Кубка світу спробують набрати очки

Сьогодні, 18 червня 2026 року, національна команда Чехії на арені «Мерседес-Бенц Стедіум» в американській Атланті зустрінеться зі збірною Південно-Африканської Республіки в рамках другого туру Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Чехія – Південна Африка

Шанси європейців на 11:40 18 червня виглядають привабливішими, впевнені букмекери GGBET. На потенційну перемогу Чехії запропоновано коефіцієнт 1,84. Натомість на ймовірну звитягу «Бафана Бафана» виставлено кеф 4,55. Нічия за підсумком 90 хвилин оцінена балом 3,65. На переконливий успіх Чехії (2:0) закладено коефіцієнт 7,72. Зате на тотал більше 3,5 запропоновано бал 3,82.

Передматчевий стан команд

Суперники стартували на Мундіалі з поразок. Чеська збірна в першому турі групи A поступилася Південній Кореї (1:2). На початку другого тайму оборонець Крейчі відкрив рахунок. Утім, далі підопічні Мірослава Коубека двічі пропустили та зазнали невдачі.

Тим часом ПАР у матчі-відкритті поступилася національній команді Мексики (0:2). Більше того, півзахисники Сітоле та Зване були вилучені з поля за грубу гру. Тепер керманич африканської збірної Хуго Брос змушений обійтися без обох у другому турі ЧС-2026.

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Історія очних зустрічей

Команди раніше зіграли один поєдинок. Їхні шляхи перетнулися на Кубку конфедерацій-1997. Тоді суперники розписали результативну нічию (2:2). У складі збірної Південної Африки голами відзначилися форвард Огустін і хавбек Мкалеле. Натомість в лавах національної команди Чехії дубль оформив півзахисник Шміцер.

Де дивитися матч Чехія – Південна Африка

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 19:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».