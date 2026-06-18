Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чехія – Південна Африка. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026

Реклама
Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Чехія – Південна Африка. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Чеська збірна розпочала турнір із поразки
фото: Ceska fotbalova reprezentace

Невдахи першого туру Кубка світу спробують набрати очки

Сьогодні, 18 червня 2026 року, національна команда Чехії на арені «Мерседес-Бенц Стедіум» в американській Атланті зустрінеться зі збірною Південно-Африканської Республіки в рамках другого туру Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Чехія – Південна Африка

Шанси європейців на 11:40 18 червня виглядають привабливішими, впевнені букмекери GGBET. На потенційну перемогу Чехії запропоновано коефіцієнт 1,84. Натомість на ймовірну звитягу «Бафана Бафана» виставлено кеф 4,55. Нічия за підсумком 90 хвилин оцінена балом 3,65. На переконливий успіх Чехії (2:0) закладено коефіцієнт 7,72. Зате на тотал більше 3,5 запропоновано бал 3,82.

Передматчевий стан команд

Суперники стартували на Мундіалі з поразок. Чеська збірна в першому турі групи A поступилася Південній Кореї (1:2). На початку другого тайму оборонець Крейчі відкрив рахунок. Утім, далі підопічні Мірослава Коубека двічі пропустили та зазнали невдачі.

Тим часом ПАР у матчі-відкритті поступилася національній команді Мексики (0:2). Більше того, півзахисники Сітоле та Зване були вилучені з поля за грубу гру. Тепер керманич африканської збірної Хуго Брос змушений обійтися без обох у другому турі ЧС-2026.

Реклама. 21+

Літо буває різне – пляжне, спекотне, відпускне. Але це – літо великої гри! Світове футбольне змагання – подія, яку вболівальники чекали 4 роки. Приєднуйся до головної події літа з букмекерським брендом GGBET!

Історія очних зустрічей

Команди раніше зіграли один поєдинок. Їхні шляхи перетнулися на Кубку конфедерацій-1997. Тоді суперники розписали результативну нічию (2:2). У складі збірної Південної Африки голами відзначилися форвард Огустін і хавбек Мкалеле. Натомість в лавах національної команди Чехії дубль оформив півзахисник Шміцер.

Де дивитися матч Чехія – Південна Африка

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 19:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).

Читайте також:

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мундіаль набирає обертів
Гана дочекалася свого на 95-й хвилині та здолала Панаму на Чемпіонаті світу
Сьогодні, 04:21
Мексиканці суттєво покращили свої шанси на боротьбу за плейоф домашнього мундіалю
Мексика впевнено переграла Південну Африку у матчі Чемпіонату світу 2026 з трьома вилученнями
12 червня, 00:16
Чемпіонат світу набирає обертів
Чемпіонат світу з футболу: Південна Корея здобула вольову перемогу над Чехією
12 червня, 06:56
Канабіс легалізований у Канаді з 2018 року
Магазин з продажу канабісу в Торонто посварився з ФІФА через незвичний сувенір Чемпіонату світу
Вчора, 16:59
Кріштіану Роналду не звикати закладати орієнтири
Роналду встановив віковий рекорд на Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 20:12
Старань Жуана Невеша забракло для перемоги
Збірна Португалії сенсаційно не змогла переграти ДР Конго на Чемпіонаті світу
Вчора, 21:59
Історична подія стала у грі Португалія – ДР Конго
Вперше в історії на Чемпіонаті світу був призначений кутовий за затримку часу
Вчора, 22:57
Хорватія постійно зрівнювала рахунок у першому таймі, але в другій половині матчу не зуміла втримати потужних англійців
Англія перемагає Хорватію у видовищному матчі на Чемпіонаті світу 2026 Реклама
Сьогодні, 01:15
Збірні Колумбії та Узбекистану зіграли стартовий матч на ЧС-2026
Колумбія стартувала на Чемпіонаті світу 2026 з перемоги над Узбекистаном
Сьогодні, 07:06

Новини

«Реал» повідомив про підписання футболіста збірної Франції
«Реал» повідомив про підписання футболіста збірної Франції
Видатний нідерландський футболіст вибачився за вислів «всі японці схожі один на одного»
Видатний нідерландський футболіст вибачився за вислів «всі японці схожі один на одного»
Шотландські фанати спровокували дефіцит пива у Бостоні після перемоги своєї збірної
Шотландські фанати спровокували дефіцит пива у Бостоні після перемоги своєї збірної
Чехія – Південна Африка. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Чехія – Південна Африка. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Президент федерації кьорлінгу Перевезенцев: Чемпіонат України відбувається в Шотландії
Президент федерації кьорлінгу Перевезенцев: Чемпіонат України відбувається в Шотландії
На грі Чемпіонату світу Узбекистан – Колумбія з'явилися російські прапори
На грі Чемпіонату світу Узбекистан – Колумбія з'явилися російські прапори

Новини

Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
Вчора, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
Вчора, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
Вчора, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
16 червня, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
16 червня, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
16 червня, 09:47

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну