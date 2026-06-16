«Мілан» офіційно призначив нового головного тренера

Рубен Аморім очолив «россонері»

Італійський «Мілан» офіційно оголосив про призначення португальського спеціаліста Рубена Аморіма на посаду головного тренера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу.

Деталі контракту не повідомляються. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, 41-річний фахівець підписав 2-річний контракт – до літа 2028 року з опцією продовження ще на один сезон.

Аморім у січні 20206 року був звільнений з посади наставника «Манчестер Юнайтед», де працював з листопада 2024 року та привів команду до фіналу Ліги Європи. Нещодавно фахівцем цікавилась португальська «Бенфіка».

Нагадаємо, призначення колишнього керманича «Мілана» Массіміліано Аллегрі на роль головного тренера «Наполі» опинилося під загрозою зриву.

«Россонері» звільнили фахівця після невдалого сезону 2025/26. «Мілан» фінішував п'ятим у чемпіонаті Італії та не зміг повернутися до Ліги чемпіонів. Утім, контракт Аллегрі з клубом залишається чинним до літа 2027 року.

Перемовини про розрив контракту зайшли в глухий кут. Титулований тренер вимагає 5 млн євро компенсації. Зокрема, три мільйон він зібрався віддати членам свого штабу. Натомість власник «россонері» Джеррі Кардінале не хоче платити таку суму.

Тим часом «Наполі» погодився відтермінувати призначення наступника Антоніо Конте. Аллегрі отримав орієнтовно 10 днів, щоб урегулювати ситуацію з «Міланом». Якщо сторони не досягнуть компромісу, то «партенопейці» шукатимуть іншого тренера.