Роналду став першим футболістом, який забивав голи на шести чемпіонатах світу

Роналду відзначався бодай одним забитим голом на чемпіонатах світу у 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 та 2026 роках

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду став першим футболістом, який забивав на шести чемпіонатах світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Роналду на 6-й хвилині відкрив рахунок у грі мундіалю Португалія – Узбекистан.

Отже, легендарний португалець відзначався бодай одним забитим голом на чемпіонатах світу у 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 та 2026 роках.

41-річний Роналду у попередній грі Чемпіонату світу з ДР Конго зробив 25 дотиків м'яча у матчі з ДР Конго – це антирекорд португальця на великих турнірах.

Роналду є п'ятиразовим переможцем Ліги чемпіонів, чемпіоном Європи, дворазовим переможцем Ліги націй, найкращим бомбардиром в історії національних збірних, чемпіонатів Європи, Ліги чемпіонів, клубних чемпіонатів світу.

Португалець виступає за «Аль-Наср» з грудня 2022 року. Він також грав за португальський «Спортінг», англійський «Манчестер Юнайтед», італійський «Ювентус» та іспанський «Реал».

До слова, нещодавно Роналду та Мбаппе з'явилися у новій веселій рекламі до Чемпіонату світу. Вони пожартували один над одним у нових роликах Lego. Футболісти зібрали конструктор із серії Football Highlights.

Раніше Роналду став чемпіоном Саудівської Аравії з «Аль-Насром». У фінальному турі чемпіонату Саудівської Аравії команда суперзірки розгромила «Дамак» із Хаміс-Мушайта (4:1). Сам португалець доклався до перемоги дублем.

Нагадаємо, Шотландія переграла збірну Гаїті на груповому етапі світової першості. Долю поєдинку вирішив один м'яч. У середині першої половини відзначився хавбек Макгінн.

Як повідомлялося, національна команда Бразилії розписала нічию з Марокко в групі Чемпіонату світу. Атлаські леви відкрили рахунок зусиллями форварда Сайбарі. Пентакампеони платени відігралися завдяки голу нападника Вінісіуса.