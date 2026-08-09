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«Кривбас» ефектно здобув вольову перемогу над «Зорею» у Прем'єр-лізі

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Кривбас» ефектно здобув вольову перемогу над «Зорею» у Прем'єр-лізі
Криворіжці забили всі м'ячі в поєдинку
фото: ФК «Зоря»

Команда Патріка ван Леувена оформила три голи за дев'ять хвилин

Луганська «Зоря» поступилася криворізькому «Кривбасу» (1:3) у другому турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

У стартові хвилини гострішими були криворіжці. Сатчвелл спершу відправив м'яч у сітку з офсайду, а потім Джовані поцілив у поперечину. Підопічні Віктора Скрипника відповіли неточними ударами Кушніренка та Будківського з другого поверху.

Згодом Нестеренко не зміг переграти кіпера «Кривбасу» в ближньому куті. А на 30-й хвилині «Зоря» курйозно повела в рахунку. Це Мпанзу незграбно зрізав м'яч у власні ворота після навісу Єлавіча.

Луганці могли розвинути успіх. Перед перервою вище воріт пробив Слесар, а відразу після неї постріл Єлавіча на кутовий перевів Кемкін. У складі криворіжців у першому таймі нагоду змарнував Сек, удар якого після вривання в штрафний парирував голкіпер.

Утім, сенегалець разом із одноклубниками сповна реабілітувався у другій половині. Хлопці Патріка ван Леувена повністю перевернули матч до 65-ї хвилини. Зрівняв рахунок той же Сек класним низовим ударом у кут із-за меж штрафного.

А далі голи-близнюки оформили Джовані та Наві. Спершу панамець метрів із 25-ти поклав у ліву «дев'ятку» після комбінації з партнером. А потім ізраїльтянин у схожій ситуації відправив м'яч у той же верхній кут із відстані на метрів два ближчої.

Від такого потрійного удару прийти до тями «Зорі» було важко. Команда Скрипника намагалася змінити перебіг подій. Та крім парируваного Кемкіним пострілу Будківського головою, фактично так нічого й не створила й зазнала домашньої поразки.

Тепер «Кривбас» і «Зоря» мають в активі по одній перемозі після двох турів. Наступного тижня криворізький колектив прийме вдома столичний «Лівий Берег». Натомість луганці гостюватимуть у житомирського «Полісся».

Українська Прем'єр-ліга. Другий тур

«Зоря» – «Кривбас» – 1:3

  • Голи: Мпанзу, 30 (автогол) – Сек, 56, Джовані, 61, Наві, 65

Standings provided by Sofascore

До слова, львівські «Карпати» на виїзді розгромили «Кривбас» у першому турі. «Леви» пропустили першими, але відігралися перед перервою. У другому таймі львів'яни забили ще тричі.

Нагадаємо, раніше «Зоря» впевнено здолала «Колос» із Ковалівки в матчі-відкритті сезону УПЛ. Голи оформили нападники Будківський та Задорожний. У складі хліборобів був вилучений оборонець Бурда.

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Теги: ФК «Кривбас» УПЛ ФК «Зоря» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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