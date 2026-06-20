Марокко мінімально обіграло Шотландію на Чемпіонаті світу 2026

Африканська команда після блискавичного гола контролювала перебіг матчу проти шотланців

Марокко з рахунком 1:0 мінімально переграло Шотландію у матчі другого туру Чемпіонат світу з футболу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Вирішальний епізод матчу стався вже на другій хвилині. Тоді Браїм Діас розрізною передачею вивів Сайбарі на ударну позицію в штрафному майданчику, а той потужним ударом під поперечину не залишив шансів Ангусу Ганну. Пропущений м'яч змусив шотландців відходити від початкового плану, однак марокканці продовжували контролювати гру та впевнено працювали з м'ячем.

У першому таймі підопічні Мохамеда Уахбі створили ще кілька хороших моментів. Ашраф Хакімі активно підключався до атак, а Білал Ель-Ханнус та Ніл Ель-Айнауї мали нагоди збільшити перевагу, проте їхнім ударам бракувало точності. На 23-й хвилині Ісса Діоп отримав жовту картку за фол, після чого темп гри дещо знизився через гідраційну паузу. Шотландці поступово почали відповідати власними випадами, а наприкінці тайму були близькими до гола: після подачі Ендрю Робертсона Джон Макгінн пробивав із гострого кута, але не влучив у площину воріт. Незадовго до перерви арбітр також перевіряв можливий пенальті на користь Шотландії після втручання VAR, однак порушення правил не зафіксував.

Після відновлення гри шотландці знову спробували домогтися призначення одинадцятиметрового, коли Макгінн опинився на газоні у штрафному майданчику. Суддя спочатку проігнорував вимоги гравців, а після перегляду відеоповтору залишив своє рішення без змін. Майже одразу після цього Марокко могло подвоїти перевагу, але удар Сайбарі після рикошету влучив у поперечину, а Ель-Ханнус змусив воротаря суперників виконати блискучий сейв після удару головою.

Шотландія намагалася освіжити гру замінами. Через травму поле залишив Кіран Тірні, якого замінив Бен Геннон-Доук, а пізніше вийшли Кенні Маклін та Ліндон Дайкс. Саме після помилки марокканців у захисті хороший шанс мав Раян Крісті, однак його удар із лінії штрафного пролетів над поперечиною. Водночас Марокко не відмовлялося від атак і продовжувало шукати другий гол, створюючи тиск через Діаса, Сайбарі та Ель-Ханнуса.

У заключні хвилини шотландці організували фінальний штурм. Скотт Мактоміней заробив небезпечний стандарт і навіть вимагав пенальті після падіння у штрафному майданчику, але арбітр залишився непохитним. Дайкс мав шанс зрівняти рахунок після подачі з флангу, однак пробив головою повз ворота, а удар Мактомінея з меж штрафного заблокували захисники. Марокко ж наприкінці зустрічі провело потрійну заміну, випустивши Суф'яна Рахімі, Шемсдіна Тальбі та Аюба Амаймуні, після чого спокійно довело матч до перемоги.

Чемпіонат світу. Груповий етап. Квартет C

Шотландія – Марокко 0:1 (0:1)

Голи: Сайбарі (2)

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Нагадаємо, що легендарний бразильський футболіст «наїхав» на журналістку після матчу з Марокко.