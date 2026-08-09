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Легендарний коментатор згадав, як за часів СРСР у прямому ефірі розповів про аварію на Чорнобильській АЕС

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Легендарний коментатор згадав, як за часів СРСР у прямому ефірі розповів про аварію на Чорнобильській АЕС
Валентин Щербачов 2 травня 1986 року коментував гру між київським «Динамо» й мадридським «Атлетіко»
фото: gordonua.com

Аварія на Чорнобильській АЕС стала однією з найбільших промислових ядерних катастроф в історії

Український спортивний журналіст і легендарний футбольний коментатор Валентин Щербачов в інтерв’ю згадав, як 2 травня 1986 року в прямому ефірі радянського телебачення розповів про аварію на Чорнобильській АЕС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на gordonua.com.

2 травня 1986 року був день фіналу Кубку володарів кубків між київським «Динамо» й мадридським «Атлетіко», який проходив в Ліоні (Франція).

На момент матчу про аварію на ЧАЕС публічно ніхто не повідомив, були лише чутки, але за кордоном про це вже всі говорили, до українських футболістів була підвищена увага.

Щербачов сказав, що додзвонитися додому в СРСР із Франції було неможливо, усі хвилювалися про сім’ї, і він вирішив оголосити про це під час коментування матчу.

«І ось матч. Поки команди виходять, ще триває розминка… Я кажу: «Ось зараз уперше в історії эврокубків на поле вийде команда – напевно, жодна команда ще у світі не виходила під тиском такої страшної трагедії», – розповів Щербачов.

З повтору, який показували наступного дня, цей фрагмент вирізали.

Генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов виступив із публічною заявою про аварію на ЧАЕС лише 14 травня.

Аварія на Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня 1986 року стала однією з найбільших промислових ядерних катастроф в історії.

За міжнародною шкалою ядерних подій, ухваленою 1988 року, аварія на ЧАЕС – одна з двох, яка дістала максимальний, сьомий рівень небезпеки. Порівнянною з нею за масштабами є катастрофа на японській АЕС «Фукусіма-1» 2011 року.

Нагадаємо, київське «Динамо» здолало азербайджанський «Карабах» (1:0) у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 2026/27.

Активніше розпочали «скакуни». Підопічні Гурбана Гурбанова створили низку моментів біля воріт Суркіса-молодшого. Кащук влучив у голкіпера «біло-синіх» із гострого кута та не поцілив у дальній після розрізного пасу, а ось Муаддіб схибив із дистанції.

«Динамо» натомість відповіло відразу голом. Забитий м'яч став наслідком збігу обставин. Михавко перехопив м'яч, а Бражко з відскоку закинув уперед на лінію штрафного. Там Барконьї намагався головою відкинути воротарю, але з-за спини вискочив Пономаренко та проштовхнув м'яч за лінію.

Голів більше глядачі не побачили, а доля протистояння вирішиться за тиждень у Баку.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ журналіст Чорнобильська АЕС ЧАЕС

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