«Інтер Маямі» з голами Мессі та Суареса розписав нічию у матчі MLS
Чаплі поділили очки з «Сан-Дієго»
21 вересня відбувся матч MLS між «Інтер Маямі» та «Сан-Дієго». Про це повідомляє «Главком».
Гра пройшла у Маямі на стадіоні «Nu Stadium».
Завдяки голу Дреєра гості вийшли уперед вже на 12-й хвилині. Згодом точний удар по воротах «Сан-Дієго» наніс Ліонель Мессі. За рахунку 1:1 комани пішли на перерву.
На 74-й хвилині господарі вийшли уперед завдяки голу Луїса Суареса. Здавалось, що чаплі вирвали перемогу, проте на 82-й хвилині Дреєр оформив дубль, команди розійшлись миром – 2:2.
«Інтер Маямі» з 46 очками йде на четвертій позиції. «Сан-Дієго» з 31 пунктом посідає 19-те місце.
MLS
«Інтер Маямі» – «Сан-Дієго» – 2:2
- Голи: Мессі, 24, Суарес, 74 – Дреєр, 12, 84
Нагадаємо, що «Шахтар» розбив ЛНЗ у поєдинку сьомого туру Української Прем'єр-ліги – голами відзначились Педріньо, Невертон та Ізакі.
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