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«Інтер Маямі» з голами Мессі та Суареса розписав нічию у матчі MLS

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Інтер Маямі» з голами Мессі та Суареса розписав нічию у матчі MLS
Ліонель Мессі заив 24 гол у поточному сезоні
фото: ФК «Інтер Маямі»

Чаплі поділили очки з «Сан-Дієго»

21 вересня відбувся матч MLS між «Інтер Маямі» та «Сан-Дієго». Про це повідомляє «Главком».

Гра пройшла у Маямі на стадіоні «Nu Stadium».

Завдяки голу Дреєра гості вийшли уперед вже на 12-й хвилині. Згодом точний удар по воротах «Сан-Дієго» наніс Ліонель Мессі. За рахунку 1:1 комани пішли на перерву.

На 74-й хвилині господарі вийшли уперед завдяки голу Луїса Суареса. Здавалось, що чаплі вирвали перемогу, проте на 82-й хвилині Дреєр оформив дубль, команди розійшлись миром – 2:2.

«Інтер Маямі» з 46 очками йде на четвертій позиції. «Сан-Дієго» з 31 пунктом посідає 19-те місце.

MLS

«Інтер Маямі» – «Сан-Дієго» – 2:2

  • Голи: Мессі, 24, Суарес, 74 – Дреєр, 12, 84

Нагадаємо, що «Шахтар» розбив ЛНЗ у поєдинку сьомого туру Української Прем'єр-ліги – голами відзначились Педріньо, Невертон та Ізакі.

Теги: ФК Інтер Маямі Луїс Суарес Ліонель Мессі НОВИНИ ФУТБОЛУ

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