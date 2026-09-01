Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Динамо» отримало першого суперника в Юнацькій лізі УЄФА

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Динамо» отримало першого суперника в Юнацькій лізі УЄФА
Столичні хлопці гостюватимуть на Туманному Альбіоні
фото: ФК «Динамо»

Вихованці «біло-синіх» протистоятимуть одноліткам із британського гранда

Київське «Динамо» під час жеребкування у швейцарському Ньйоні дізналося опонента в Юнацькій лізі УЄФА 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

Команда U-19 столичного гранда зустрінеться з шотландським «Рейнджерс». Суперники визначать сильнішого в другому раунді «Шляху чемпіонів» турніру. Матчі цієї стадії відбудуться 28 жовтня і 4 листопада.

Переможець протистояння юнацьких команд «Динамо» та «синіх» із Глазго потрапить у вирішальний раунд «Шляху чемпіонів». Там суперником буде сильніший у парі АЗ із нідерландського Алкмара та турецького «Гезтепе».

У нинішньому сезоні юнацька команда «Динамо» зіграла чотири поєдинки в Національній лізі U-19. Підопічні Вадима Мілька здобули три перемоги та звели внічию ще один матч. Зокрема, юнаки «біло-синіх» перемогли ровесників із донецького «Шахтаря» у малому Класичному.

До слова, напередодні «Динамо» з помилками Суркіса сенсаційно програло «Буковині» в Прем'єр-лізі. Спершу кіпер не впорався з пресингом суперника. А на старті другого тайму він випустив м'яч за лінію воріт після верхової боротьби.

Нагадаємо, черкаський ЛНЗ програв семигодинний поєдинок «Вересу» з Рівного в УПЛ. Недільний матч розпочався о 15:30, а завершився після 22-ї години. Переможний м'яч забив оборонець Чечер.

Читайте також:

Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів ФК «Рейнджерс»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ігор Костюк, під керівництвом якого «Динамо» поступилося «Буковині» з рахунком 0:3
«Динамо» розглядає двох кандидатів на заміну головному тренеру Костюку – джерело
Сьогодні, 10:27
В'ячеслав Суркіс пережив неприємні моменти
Тренер «Динамо» пояснив епізод із заміною Суркіса-молодшого після автогола
Вчора, 22:19
В'ячеслав Суркіс не впорався з тиском суперників
Суркіс-молодший «привіз» два голи у ворота «Динамо» та пішов із поля після жахіття: відео
Вчора, 20:44
В'ячеслав Суркіс припустився двох грубих помилок
«Динамо» з двома помилками Суркіса сенсаційно програло «Буковині» в Прем'єр-лізі
Вчора, 19:53
Владіслав Бленуце завершив український етап кар'єри
«Динамо» офіційно здихалося скандального легіонера
29 серпня, 20:51
Стадіон ім. В. Лобановського у Києві
Вибух біля стадіону «Динамо» під час тривоги: Суркіс повідомив, чи є пошкодження
27 серпня, 12:23
Протистояння грандів залишається принциповим і на юнацькому рівні
«Шахтар» і «Динамо» влаштували грандіозну бійку в Національній лізі юнаків
26 серпня, 14:45
Ерік Рамірес так і не зміг закріпитися в лавах «біло-синіх»
«Динамо» попрощалося з черговим провальним легіонером
26 серпня, 13:13
Анхель Торрес загубився в столиці України
«Динамо» відпустило футболіста-примару в чемпіонат Бразилії
9 серпня, 15:58

Новини

«Динамо» отримало першого суперника в Юнацькій лізі УЄФА
«Динамо» отримало першого суперника в Юнацькій лізі УЄФА
Ветеран «Реала» завершив кар'єру в європейській збірній
Ветеран «Реала» завершив кар'єру в європейській збірній
«Металіст 1925» розгромив «Митровицю» та вийшов у другий раунд кваліфікації Кубку Європи
«Металіст 1925» розгромив «Митровицю» та вийшов у другий раунд кваліфікації Кубку Європи
Лідер «Наполі» погодився на операцію через нефутбольні причини
Лідер «Наполі» погодився на операцію через нефутбольні причини
Ламін Ямаль вразив ворота «Райо Вальєкано» та побив декілька рекордів – перевершив Мессі, Мбаппе та Голанда
Ламін Ямаль вразив ворота «Райо Вальєкано» та побив декілька рекордів – перевершив Мессі, Мбаппе та Голанда
«Я так вирішую». Тренер «Бенфіки» відповів на критику Судакова
«Я так вирішую». Тренер «Бенфіки» відповів на критику Судакова

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2026
98K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
91K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
79K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
60K
У селі, про яке чув майже кожен українець, залишилось близько 100 жителів

Новини

Депутати зможуть голосувати в укритті. Рада показала нову систему (фото, відео)
Сьогодні, 15:02
Вбивство 15-річної дівчини на Одещині. Молодику оголошено підозру
Сьогодні, 14:29
Посилки до €150 залишаються без мита: Рада провалила голосування
Сьогодні, 13:41
Глава дипломатії ЄС закликала передати Україні ракети, термін придатності яких спливає
Сьогодні, 13:35
Путін передумав зустрічатися з главою ЦРУ після розмов зі спецслужбами – ЗМІ
Сьогодні, 12:59
У Білорусі повторюється ситуація, яку фіксували перед вторгненням Росії у 2022 році
Сьогодні, 10:23

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua