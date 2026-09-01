«Динамо» отримало першого суперника в Юнацькій лізі УЄФА

Вихованці «біло-синіх» протистоятимуть одноліткам із британського гранда

Київське «Динамо» під час жеребкування у швейцарському Ньйоні дізналося опонента в Юнацькій лізі УЄФА 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

Команда U-19 столичного гранда зустрінеться з шотландським «Рейнджерс». Суперники визначать сильнішого в другому раунді «Шляху чемпіонів» турніру. Матчі цієї стадії відбудуться 28 жовтня і 4 листопада.

Переможець протистояння юнацьких команд «Динамо» та «синіх» із Глазго потрапить у вирішальний раунд «Шляху чемпіонів». Там суперником буде сильніший у парі АЗ із нідерландського Алкмара та турецького «Гезтепе».

У нинішньому сезоні юнацька команда «Динамо» зіграла чотири поєдинки в Національній лізі U-19. Підопічні Вадима Мілька здобули три перемоги та звели внічию ще один матч. Зокрема, юнаки «біло-синіх» перемогли ровесників із донецького «Шахтаря» у малому Класичному.

До слова, напередодні «Динамо» з помилками Суркіса сенсаційно програло «Буковині» в Прем'єр-лізі. Спершу кіпер не впорався з пресингом суперника. А на старті другого тайму він випустив м'яч за лінію воріт після верхової боротьби.

Нагадаємо, черкаський ЛНЗ програв семигодинний поєдинок «Вересу» з Рівного в УПЛ. Недільний матч розпочався о 15:30, а завершився після 22-ї години. Переможний м'яч забив оборонець Чечер.