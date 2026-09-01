«Манчестер Сіті» заплатив 70 млн євро за нападника з чемпіонату Англії

«Містяни» неабияк попрацювали в останній день трансферного вікна

Англійський «Манчестер Сіті» придбав вінгера ліверпульського «Евертона» Ілімана Ндіає. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Манкуніанці віддали за сенегальця орієнтовно 70 млн євро. Новачок підписав із «містянами» контракт на п'ять років. Ндіає провів у складі «ірисок» два повні сезони.

Африканець здатен закрити обидва фланги атаки. Також він може зіграти атакувального хавбека. Раніше нападник виступав за французький «Марсель», а також англійські «Шеффілд Юнайтед» і «Гайд».

Ндіає у нинішньому сезоні зіграв три поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав один асист. У попередній кампанії сенегальський вінгер провів 34 матчі загалом (шість голів, три результативні передачі).

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