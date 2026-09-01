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«Манчестер Сіті» заплатив 70 млн євро за нападника з чемпіонату Англії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Манчестер Сіті» заплатив 70 млн євро за нападника з чемпіонату Англії
Іліман Ндіає перебрався на «Етіхад»
фото: ФК «Манчестер Сіті»

«Містяни» неабияк попрацювали в останній день трансферного вікна

Англійський «Манчестер Сіті» придбав вінгера ліверпульського «Евертона» Ілімана Ндіає. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Манкуніанці віддали за сенегальця орієнтовно 70 млн євро. Новачок підписав із «містянами» контракт на п'ять років. Ндіає провів у складі «ірисок» два повні сезони.

Африканець здатен закрити обидва фланги атаки. Також він може зіграти атакувального хавбека. Раніше нападник виступав за французький «Марсель», а також англійські «Шеффілд Юнайтед» і «Гайд».

Ндіає у нинішньому сезоні зіграв три поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав один асист. У попередній кампанії сенегальський вінгер провів 34 матчі загалом (шість голів, три результативні передачі).

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Сіті ФК «Евертон» АПЛ

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