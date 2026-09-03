Футбольні Ліга націй та Чемпіонат Європи отримали транслятора в Україні

УЄФА обрав мовника на новий змагальний період у Старому світі

Медіасервіс Megogo виграв тендер на трансляцію в Україні циклу турнірів національних команд Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на 2026-2028 роки. Про це повідомляє «Главком».

У пакет увійшли Ліга націй 2026/27, кваліфікація до Євро-2028 та фінальний турнір Чемпіонат Європи. Новий змагальний цикл розпочнеться у вересні поєдинками Ліги націй. Черговий сезон турніру стартуватиме 24 вересня, а перший матч збірної України запланований на 25 вересня.

Поєдинки Ліги націй будуть доступні на OTT-платформі Megogo в усіх передплатах MEGOPACK та в передплаті «Спорт». Матчі національної команди України додатково транслюватимуть в передплаті «Оптимальна» та безкоштовно на телеканалі «Megogo Спорт» у T2 і кабельних мережах.

Після завершення Ліги націй настане черга Євро-2028. На початку грудня відбудеться жеребкування відбору до чемпіонату. Натомість кваліфікація розпочнеться у 2027 році. Чемпіонат Європи спільно приймуть Велика Британія та Ірландія.

До слова, раніше збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу. Фактично матч тривав 65 хвилин. Хавбек данців Крістіан Еріксен втратив свідомість на полі.

Нагадаємо, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм проти Польщі. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.

