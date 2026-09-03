Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Футбольні Ліга націй та Чемпіонат Європи отримали транслятора в Україні

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Футбольні Ліга націй та Чемпіонат Європи отримали транслятора в Україні
Кріштіану Роналду з трофеєм Ліги націй УЄФА
фото: EFE

УЄФА обрав мовника на новий змагальний період у Старому світі

Медіасервіс Megogo виграв тендер на трансляцію в Україні циклу турнірів національних команд Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на 2026-2028 роки. Про це повідомляє «Главком».

У пакет увійшли Ліга націй 2026/27, кваліфікація до Євро-2028 та фінальний турнір Чемпіонат Європи. Новий змагальний цикл розпочнеться у вересні поєдинками Ліги націй. Черговий сезон турніру стартуватиме 24 вересня, а перший матч збірної України запланований на 25 вересня.

Поєдинки Ліги націй будуть доступні на OTT-платформі Megogo в усіх передплатах MEGOPACK та в передплаті «Спорт». Матчі національної команди України додатково транслюватимуть в передплаті «Оптимальна» та безкоштовно на телеканалі «Megogo Спорт» у T2 і кабельних мережах.

Після завершення Ліги націй настане черга Євро-2028. На початку грудня відбудеться жеребкування відбору до чемпіонату. Натомість кваліфікація розпочнеться у 2027 році. Чемпіонат Європи спільно приймуть Велика Британія та Ірландія.

До слова, раніше збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу. Фактично матч тривав 65 хвилин. Хавбек данців Крістіан Еріксен втратив свідомість на полі.

Нагадаємо, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм проти Польщі. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.
 

Читайте також:

Теги: телебачення НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи УЄФА Ліга націй

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віктор Циганков оформив єдиний м'яч «синьо-жовтих»
Збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу
7 червня, 21:51
Фанати влаштували Мохамеду Салаху теплий прийом
Маліновський заробить в 11 разів менше за нову суперзірку чемпіонату Туреччини
7 серпня, 15:44
Олександр Зінченко мав дві причини святкувати
Влада та Олександр Зінченки розмістили зворушливу «командну» світлину в подвійне свято
25 серпня, 16:11
Анатолій Трубін втратив місце в основі «орлів»
Лідер збірної України отримав тривожні новини в клубі – ЗМІ
24 серпня, 18:51
Для Артема Довбика перший млинець вийшов глевким
Довбик у дебюті не врятував «Болонью» від поразки «Лаціо»
24 серпня, 21:56
У міжсезонні Мудрик узяв участь в кількох спарингах «Челсі»
Чи розраховує Мальдера на Мудрика? Відповідь головного тренера збірної України
26 серпня, 11:56
Угода між представником чемпіонату Нідерландів та Циганковим розрахована на три сезони
Віктор Циганков офіційно залишив «Жирону»
27 серпня, 13:26
Георгій Судаков заслужив довіру Марку Сілви
«Я так вирішую». Тренер «Бенфіки» відповів на критику Судакова
1 вересня, 18:25
Михайло Мудрик приєднався до «шпор»
Мудрик офіційно змінив «Челсі» на «Тоттенгем»
Вчора, 00:05

Новини

Коваль прокоментувала свій відхід з клубу у США, в якому з'явилася російська баскетболістка
Коваль прокоментувала свій відхід з клубу у США, в якому з'явилася російська баскетболістка
Середняк чемпіонату Італії оформив перехід сина ексзірки збірної Бразилії
Середняк чемпіонату Італії оформив перехід сина ексзірки збірної Бразилії
Футбольні Ліга націй та Чемпіонат Європи отримали транслятора в Україні
Футбольні Ліга націй та Чемпіонат Європи отримали транслятора в Україні
ПСЖ розірвав контракт із чемпіоном Європи-2016
ПСЖ розірвав контракт із чемпіоном Європи-2016
Скромний клуб після сенсаційної перемоги в Кубку Італії несподівано звільнив тренера
Скромний клуб після сенсаційної перемоги в Кубку Італії несподівано звільнив тренера
Пілот «Ред Булла» пропустить Гран-прі Італії Формули-1
Пілот «Ред Булла» пропустить Гран-прі Італії Формули-1

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2026
104K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
88K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
83K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
Вчора, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
Вчора, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
Вчора, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
Вчора, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
Вчора, 11:36
Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)
Вчора, 11:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua