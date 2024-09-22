США пояснили, чому Китай боїться поразки Путіна

Колишній державний секретар США, пояснила, що Пекін не може дати російському диктатору Володимиру Путіну програти

Кондоліза Райс у своїй статті для журналу Foreign Affairs зазначила, що Пекін не зацікавлений у поразці російського президента Володимира Путіна, але водночас не підтримує відродження Російської імперії.

За словами Райс, Росія наразі є ізольованою та сильно мілітаризованою країною, яка опинилася в складному становищі через тривалу війну. Путін не може дозволити собі програти цей конфлікт і готовий пожертвувати всім, щоб уникнути поразки. Водночас Китай втручається в ситуацію, щоб частково зняти тиск із Росії, але його підтримка не є безумовною.

Райс також нагадала, що на початку конфлікту НАТО побоювалося, що Росія може атакувати лінії постачання в Польщі та Румунії, але наразі Путін не бажає випробовувати статтю 5 Альянсу. Однак Чорне море залишається джерелом напруженості.

Економічні наслідки війни для Росії є довгостроковими. Райс підкреслює, що близько мільйона громадян, серед яких багато молодих та освічених фахівців, залишили країну через війну. Крім того, російська нафтогазова промисловість зазнала серйозного удару через втрату ринків і вихід міжнародних гігантів, таких як BP, Exxon та Shell.

Хоча Китай намагається пом'якшити економічний тиск на Росію, співпраця між Москвою, Пекіном, Іраном і Північною Кореєю не є бездоганною. Попри спільну мету — підірвати міжнародну систему, очолювану США, їхні стратегічні інтереси не завжди співпадають.

Райс вважає, що Китай не дозволить Путіну програти, однак не підтримує повного відродження Російської імперії, побоюючись вторинних санкцій, які можуть зашкодити власній економіці КНР.

Нагадаємо, Росія почала розплачуватися з Китаєм криптовалютою за товари для війни.