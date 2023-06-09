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Коли запалять олімпійський вогонь: МОК назвав дату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Коли запалять олімпійський вогонь: МОК назвав дату
Церемонія запалення відбудеться 16 квітня у Греції
фото з відкритих джерел

Олімпійські ігри-2024 відбудуться влітку

Організатори Олімпіади 2024 року визначилися з датою проведення церемонії запалення та термінами передачі олімпійського вогню в Париж. Про це повідомляє Reuters.

Церемонія запалення відбудеться 16 квітня. Традиційно захід пройде в грецькій Олімпії. До столиці Франції вогонь потрапить орієнтовно за тиждень.

Міста-господарі Олімпійських ігор зазвичай отримували вогонь у той же день завдяки авіасполученню. Проте, в 2024 році символ Олімпіади перевезуть трищогловим вітрильником «Белем». Судно чотири десятиліття тому отримало статус історичної пам'ятки.

Олімпійські ігри-2024 відбудуться влітку. Змагання триватимуть місяць – із 26 липня до 26 серпня. Париж раніше двічі приймав Ігри (1900, 1924). Більшість змагань літніх Ігор прийме «Стад де Франс».

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет прийняв скандальне рішення щодо повернення росіян та білорусів до змагань. Черговим підтвердженням цього стала заява очільника Комітету Томаса Баха під час виступу в Софії на честь 100-річчя НОК Болгарії

Раніше голова Парламентької асамблеї Ради Європи Тіні Кокс під час сесії у Стразбурзі заявив, що за жодних умов не можна допустити участі у Олімпіаді спортсменів з Росії та Білорусі, адже це суперечить олімпійській цілі сприяння миру та підтримує пропаганду агресора. 

Теги: спорт Міжнародний олімпійський комітет МОК олімпійські ігри

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