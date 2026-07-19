Молодіжна збірна України тріумфально повернулася в елітний дивізіон Євробаскету

«Синьо-жовті» пройшли Дивізіон B без жодної поразки

Збірна України U-20 переграла однолітків із Ісландії у фіналі молодіжного Чемпіонату Європи з баскетболу. Про це повідомляє «Главком».

До вирішального поєдинку підопічні Дмитра Забірченка підійшли з шістьма перемогами поспіль. Українці виграли чотири матчі на груповому етапі. А після двох звитяг у плейоф гарантували собі повернення в Дивізіон A.

Та на збірну Ісландії U-20 «синьо-жовті» вийшли налаштовані перемагати. У першій чверті українські баскетболісти поступово заволоділи ініціативою. Зрештою, команда Забірченка завершила відрізок із п'ятьма пунктами переваги.

У другій десятихвилинці українська молодіжка пішла у відрив. На піку «синьо-жовті» створили 10-очковий гандикап. Утім, до великої перерви острів'яни трохи скоротили відставання (27:34).

Важче пішли справи України U-20 в третій чверті. Підопічні Забірченка спершу збільшили перевагу до 12 очок. Однак, ісландські баскетболісти зуміли перехопити ініціативу та відіграли вісім пунктів відставання.

У фінальній чверті розгорнулася драма. Для початку молодіжна збірна Ісландії зрівняла рахунок (52:52). Та «синьо-жовті» проявили характер. Вони видали фантастичний відрізок (12:0) та фактично перетворили фінальні хвилини на формальність. Із перемогою в активі хлопці Забірченка повернулися до еліти Євробаскету U-20.

Євробаскет U-20. Дивізіон B, фінал

Ісландія – Україна – 64:74 (13:18, 14:16, 19:16, 18:24)

До слова, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи. Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Тим часом українець Шульга провів дебютний матч за «Голден Стейт». Оборонець одягнув майку «Ворріорз» у Літній лізі НБА. Минулий сезон він провів у «Бостоні».