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Баскетболіст збірної України Войналович продовжить карʼєру в Литві

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Баскетболіст збірної України Войналович продовжить карʼєру в Литві
У минулому сезоні Войналович взяв участь у двох матчах Ліги чемпіонів
фото: FIBA

Войналович останні два сезони провів у складі азербайджанського клубу «Сабах»

Форвард збірної України з баскетболу Андрій Войналович продовжить карʼєру в литовському клубі «Таураге» . Про це новий клуб українця оголосив офіційно, інформує «Главком».

25-річний гравець стане частиною команди у її дебютному сезоні у ЛКЛ – першому литовському дивізіоні. 

Войналович останні два сезони провів у складі азербайджанського клубу «Сабах» – чемпіона країни. У минулому сезоні Войналович взяв участь у двох матчах Ліги чемпіонів, у яких набирав 7.0 очка, 3.0 підбирання та 1.5 передачі в середньому за 27.5 хвилини.

У чемпіонаті Азербайджану Андрій в 15 матчах мав статистику 9.0 очка, 2.9 підбирання та 2.0 передачі за 20 хвилин на паркеті.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
Теги: Андрій Войналович баскетбол

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