Баскетболіст збірної України Войналович продовжить карʼєру в Литві

У минулому сезоні Войналович взяв участь у двох матчах Ліги чемпіонів

Войналович останні два сезони провів у складі азербайджанського клубу «Сабах»

Форвард збірної України з баскетболу Андрій Войналович продовжить карʼєру в литовському клубі «Таураге» . Про це новий клуб українця оголосив офіційно, інформує «Главком».

25-річний гравець стане частиною команди у її дебютному сезоні у ЛКЛ – першому литовському дивізіоні.

Войналович останні два сезони провів у складі азербайджанського клубу «Сабах» – чемпіона країни. У минулому сезоні Войналович взяв участь у двох матчах Ліги чемпіонів, у яких набирав 7.0 очка, 3.0 підбирання та 1.5 передачі в середньому за 27.5 хвилини.

У чемпіонаті Азербайджану Андрій в 15 матчах мав статистику 9.0 очка, 2.9 підбирання та 2.0 передачі за 20 хвилин на паркеті.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I