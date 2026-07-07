Найкращий баскетбольний клуб України знявся з єврокубків: причина шокує

Такого в історії українського баскетболу ще не було

Чинний чемпіон України з баскетболу «Дніпро» не братиме участі в розіграші Кубка Європи ФІБА (FIBA Europe Cup) у сезоні 2026/27. Попри те, що команда вперше отримала право напряму виступити в груповому етапі без кваліфікації, керівництво клубу ухвалило непросте рішення відмовитися від єврокубка. Як пише «Главком», про рішення офіційно повідомила пресслужба баскетбольного клубу «Дніпро», опублікувавши заяву президента клубу Валерія Кондратьєва.

За словами президента клубу, останні три роки команда, попри війну, регулярно представляла Україну в Кубку Європи ФІБА, однак через зміну формату турніру, надмірне навантаження на гравців і складну логістику в умовах повномасштабної війни керівництву клубу довелось прийняти жорстке рішення.

Справа в тому, що організатори змагань суттєво змінили формат і тепер у кожній групі змагатимуться не чотири, а шість команд. Це автоматично збільшило кількість матчів та виїзних турне, що являється критичним для українських реалій.

Президент БК «Дніпро» Валерій Кондратьєв наголосив, що клуб до останнього намагався тримати спортивний фронт і останні три роки команда, попри війну, регулярно представляла Україну в Кубку Європи ФІБА, однак зараз час зробити паузу.

«На сьогоднішній день БК «Дніпро» ухвалив складне, але виправдане для себе рішення зробити паузу в участі у Кубку Європи ФІБА. Попри всі труднощі, пов'язані з війною, протягом останніх трьох сезонів наша команда брала участь у турнірі. За цей час ми довели, що баскетбол в Україні живе й продовжує розвиватися», - сказано в офіційному повідомленні.

Як пояснив Валерій Кондратьєв. для українських команд участь у міжнародних турнірах залишається значно складнішою, ніж для більшості європейських суперників. Ще б пак, через закритий повітряний простір усі міжнародні поїздки доводиться здійснювати автобусами та потягами через країни Європи. В нових умовах українській команді довелося б майже два місяці жити в дорозі.

«Команда була б змушена майже два місяці жити в автобусах і потягах, але такі виснажливі умови не принесли б користі ані гравцям, ані результату». – заявив президент клубу.

Валерій Кондратьєв також зазначив, що минулого сезону «Дніпро» зміг домовитися з ФІБА про особливий формат проведення матчів, однак тепер реалізувати таку схему вже неможливо.

«Минулого сезону, за домовленістю з FIBA, ми мали можливість проводити виїзний і «домашній» матчі з одним суперником на його майданчику. Такий формат дозволяв за чотири тижні завершити груповий етап, отримати безцінний міжнародний досвід і повернутися в Україну для участі в чемпіонаті», - розповів він.

У «Дніпрі» повідомили, що до останнього шукали можливість уникнути відмови від єврокубка. Так, клуб провів тривалі переговори з Федерацією баскетболу України, намагаючись знайти вихід, але специфіка виду спорту диктує свої суворі умови.

«Ми спілкувалися з Федерацією баскетболу України та спільно шукали можливі варіанти вирішення ситуації. Якщо минулого сезону нам вдалося знайти компроміс і реалізувати його, то цього разу, попри бажання всіх сторін, зробити це практично неможливо. Команда була б змушена майже два місяці жити в автобусах і потягах, але такі виснажливі умови не принесли б користі ані гравцям, ані результату», – пояснили в БК «Дніпро».

Керівництво клубу додало, що баскетболісти не мають можливості, як деякі українські футбольні клуби, тимчасово базуватися на заході України, оперативно виїжджати на матчі до сусідньої Польщі й одразу повертатися назад для внутрішніх ігор.

Втім, попри вимушену паузу, у клубі не відмовляються від європейських амбіцій.

Президент «Дніпра» висловив сподівання, що вже наступного сезону український чемпіон зможе без додаткових труднощів представляти країну на міжнародній арені.

«Сподіваюся, вже наступного сезону ситуація зміниться, і команда, яка стане чемпіоном України, зможе без зайвих труднощів представляти нашу країну у Кубку Європи ФІБА. Для цього нам усім потрібно й надалі підтримувати наших воїнів у боротьбі з ворогом. Слава ЗСУ! Разом до перемоги!», - підсумував Валерій Кондратьєв перспективи.

Таким чином, чинний чемпіон України вперше за кілька років пропустить європейський сезон не через спортивні результати, а через об'єктивні труднощі, які створює повномасштабна війна та зміни регламенту міжнародного турніру. Це рішення вкотре демонструє, у яких непростих умовах українські спортивні клуби продовжують існувати та представляти країну на міжнародній арені.

До слова, баскетболіст збірної України Андрій Войналович зізнався, що свідомо відмовився продовжувати сімейний бізнес, обравши професійну спортивну кар'єру. В інтерв'ю він також розповів про виступи за національну команду, переїзд за кордон, нездійснену мрію про НБА та майбутнє українського баскетболу.