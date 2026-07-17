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Баскетболістка збірної України Балабан продовжить кар'єру в Литві

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Баскетболістка збірної України Балабан продовжить кар'єру в Литві
29-річна Балабан грає у чемпіонаті Литви з 2022 року

Про підписання контракту з Балабан оголосив литовський клуб «Шяуляй-Вілмерс»

Форвардиня збірної України з баскетболу Вікторія Балабан повертається до активних виступів після пропущеного сезону у зв’язку з народженням доньки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Про підписання контракту з Балабан оголосив литовський клуб «Шяуляй-Вілмерс», який минулого сезону завоював бронзу чемпіонату Литви.

29-річна Балабан грає у чемпіонаті Литви з 2022, до цього провівши три роки у «Клайпеда Нептунасі». За ці роки баскетболістка один раз виграла Кубок Литви, двічі здобула срібло у чемпіонаті Литви, а також одну срібну та одну бронзову медалі в Балтійській лізі.

«Ми знаємо Вікторію давно. Її дальній кидок – це зброя, яку знає вся ліга, тому довго думати не довелося. Вона точно додасть команді солідності та досвіду. Наш чемпіонат для неї не є чимось новим, а нагороди, які вона здобула в країні, говорять самі за себе. Вона не може дочекатися, щоб довести, що може повернутися у свою найкращу форму», – представив українку менеджер команди Мантас Дамашаускас.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол

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