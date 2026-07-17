Баскетболістка збірної України Балабан продовжить кар'єру в Литві

Про підписання контракту з Балабан оголосив литовський клуб «Шяуляй-Вілмерс»

Форвардиня збірної України з баскетболу Вікторія Балабан повертається до активних виступів після пропущеного сезону у зв’язку з народженням доньки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Про підписання контракту з Балабан оголосив литовський клуб «Шяуляй-Вілмерс», який минулого сезону завоював бронзу чемпіонату Литви.

29-річна Балабан грає у чемпіонаті Литви з 2022, до цього провівши три роки у «Клайпеда Нептунасі». За ці роки баскетболістка один раз виграла Кубок Литви, двічі здобула срібло у чемпіонаті Литви, а також одну срібну та одну бронзову медалі в Балтійській лізі.

«Ми знаємо Вікторію давно. Її дальній кидок – це зброя, яку знає вся ліга, тому довго думати не довелося. Вона точно додасть команді солідності та досвіду. Наш чемпіонат для неї не є чимось новим, а нагороди, які вона здобула в країні, говорять самі за себе. Вона не може дочекатися, щоб довести, що може повернутися у свою найкращу форму», – представив українку менеджер команди Мантас Дамашаускас.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.