Баскетболістка збірної України Балабан продовжить кар'єру в Литві
Про підписання контракту з Балабан оголосив литовський клуб «Шяуляй-Вілмерс»
Форвардиня збірної України з баскетболу Вікторія Балабан повертається до активних виступів після пропущеного сезону у зв’язку з народженням доньки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Про підписання контракту з Балабан оголосив литовський клуб «Шяуляй-Вілмерс», який минулого сезону завоював бронзу чемпіонату Литви.
29-річна Балабан грає у чемпіонаті Литви з 2022, до цього провівши три роки у «Клайпеда Нептунасі». За ці роки баскетболістка один раз виграла Кубок Литви, двічі здобула срібло у чемпіонаті Литви, а також одну срібну та одну бронзову медалі в Балтійській лізі.
«Ми знаємо Вікторію давно. Її дальній кидок – це зброя, яку знає вся ліга, тому довго думати не довелося. Вона точно додасть команді солідності та досвіду. Наш чемпіонат для неї не є чимось новим, а нагороди, які вона здобула в країні, говорять самі за себе. Вона не може дочекатися, щоб довести, що може повернутися у свою найкращу форму», – представив українку менеджер команди Мантас Дамашаускас.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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