Зеленський та його сім’я за рік заробили 15 млн гривень

Залишок грошових коштів родини глави держави на кінець 2024 року значно не змінився

Доходи родини Володимира Зеленського у 2024 році складалися із заробітної плати, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду

Володимир Зеленський оприлюднив декларацію за 2024 рік. Про це інформує «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Згідно з документом, доходи глави держави та членів його сім’ї склали 15 млн 286 тис. 193 гривні, зокрема дохід від погашення облігації внутрішніх державних позик – 8 млн 585 тис. 532 грн.

Доходи родини Володимира Зеленського у 2024 році складалися із заробітної плати глави держави, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду. Загалом ця сума доходу склала 6 млн 700 тис. 661 грн.

Як зазначили в Офісі президента, збільшення доходів родини Зеленського порівняно з попереднім роком відбулося завдяки відновленню надходження повної суми орендних платежів.

Залишок грошових коштів родини глави держави на кінець 2024 року значно не змінився.

Інших суттєвих змін щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів у родині президента України минулого року не відбулося.

Нагадаємо, минулого року лікар-терапевт обласної МСЕК №1 Вінниччини (установа перебуває у стані ліквідації) Віктор Власюк купив автомобіль Tesla Model S, 2021 року випуску вартістю 1,11 млн грн.

Як повідомляв «Главком», на початок весни 2025 року 11 працівників ліквідованих МСЕК Вінницької області пішли до суду, де добиваються повернення їм невиплаченої зарплати за 2022 рік. Наразі перемогу здобули колишній лікар-терапевт обласної МСЕК №1 Віктор Власюк, медсестра обласної МСЕК №2 Галина Качан і колишня голова Гайсинської міжрайонної МСЕК Вінницької області Інна Химерик.

Власюк виграв дві судові інстанції. Згідно з рішенням вінницького суду, лікарю-терапевту не платилася зарплата у тому розмірі, який з 1 січня 2022 року затвердив Кабмін. Це тривало до середини березня 2023 року і, за підрахунками самого позивача, йому не додали 105,1 тис. грн зарплати. Феміда вирішила, що позивачу таки виплатять кошти, але лише за шість місяців 2022 року.