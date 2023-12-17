Тхеквондист Ларін, яки закликав росіян допомагати армії РФ, здобув ліцензію на Олімпіаду
Ларін агітував мешканців Карелії допомагати мобілізованим для війни з Україною російським військовим
Олімпійський чемпіон з тхеквондо Владислав Ларін переміг на турнірі Grand Slam у Китаї. Цей успіх дозволив росіянину також здобути ліцензію на Олімпійські Ігри в Парижі. Варто зазначити, що наразі невідомо, чи дозволить Міжнародний олімпійський комітет виступити Ларіну у столиці Франції.
У Китаї у фіналі вагової категорії понад 80 кг Ларін переміг іншого росіянина Рафаеля Аюкаєва.
Нагадаємо, Ларін допомагав збирати кошти та амуніцію російським окупантам.
В опублікованому відео олімпійський чемпіон Токіо Владислав Ларін агітував мешканців Карелії допомагати мобілізованим для війни з Україною російським військовим.
«Друзі, давайте разом об'єднаємося та підтримаємо мобілізованих хлопців, які зараз захищають нашу Батьківщину», – закликав «нейтральний спортсмен поза політикою» Ларін.
Далі на відео з'являлися титри, які пояснювали, що зібрані кошти будуть витрачені на купівлю необхідних речей, медикаментів та амуніції російським загарбникам.
В кінці відео на екранах з’являлася літера «Z» – один з символів вторгнення Росії в Україні.
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