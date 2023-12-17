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Тхеквондист Ларін, яки закликав росіян допомагати армії РФ, здобув ліцензію на Олімпіаду

Христина Жиренко
glavcom.ua
Тхеквондист Ларін, яки закликав росіян допомагати армії РФ, здобув ліцензію на Олімпіаду
Ларін (ліворуч) допомагав збирати кошти та амуніцію російським окупантам
фото: WT

Ларін агітував мешканців Карелії допомагати мобілізованим для війни з Україною російським військовим

Олімпійський чемпіон з тхеквондо Владислав Ларін переміг на турнірі Grand Slam у Китаї. Цей успіх дозволив росіянину також здобути ліцензію на Олімпійські Ігри в Парижі. Варто зазначити, що наразі невідомо, чи дозволить Міжнародний олімпійський комітет виступити Ларіну у столиці Франції.

У Китаї у фіналі вагової категорії понад 80 кг Ларін переміг іншого росіянина Рафаеля Аюкаєва.

Нагадаємо, Ларін допомагав збирати кошти та амуніцію російським окупантам.

В опублікованому відео олімпійський чемпіон Токіо Владислав Ларін агітував мешканців Карелії допомагати мобілізованим для війни з Україною російським військовим.

«Друзі, давайте разом об'єднаємося та підтримаємо мобілізованих хлопців, які зараз захищають нашу Батьківщину», – закликав «нейтральний спортсмен поза політикою» Ларін.

Далі на відео з'являлися титри, які пояснювали, що зібрані кошти будуть витрачені на купівлю необхідних речей, медикаментів та амуніції російським загарбникам.

В кінці відео на екранах з’являлася літера «Z» – один з символів вторгнення Росії в Україні.

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Теги: війна олімпійські ігри тхеквондо спорт

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