Цивільна інфраструктура у вогні: наслідки удару РФ по Одесі

Через атаку спалахнули масштабні пожежі, горіли торговельний центр, магазини, пошкоджена багатоповерхівка

В Одеській області внаслідок російської атаки постраждали троє підлітків, палала цивільна інфраструктура. Як передає «Главком», про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Через атаку спалахнули масштабні пожежі, горіли торговельний центр, магазини, пошкоджена багатоповерхівка.

За попередньою інформацією, постраждали троє підлітків.

7 фото На весь екран











фото: ДСНС

У ліквідації наслідків взяли участь понад 70 рятувальників, задіяні 22 одиниці пожежної техніки, а також пʼятеро добровольців та одна одиниця техніки.

Нагадаємо, ввечері 20 березня росіяни вчергове обстріляли Одесу. У місті сплахнули пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Повідомляється, що близько дев'ятої вечора небо над Одесою розірвали сирени повітряної тривоги. Згодом містяни почули серію потужних вибухів. Внаслідок ворожої атаки зайнялись масштабні пожежі.

Тим часом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що Росія знову атакує цивільну інфраструктуру Одеси.