Непереможна! Лузан здобула третю перемогу в сезоні на Кубку світу з веслування

Людмила Лузан цього сезону встановила найкращий час в історії на дистанції 200 метрів

Чинна чемпіонка світу продовжує домінувати на дистанції 200 метрів

Українська веслувальниця Людмила Лузан здобула другу золоту нагороду на третьому етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное, який проходить у канадському Монреалі. Про це повідомляє «Главком».

Неймовірний рівень Лузан

Лідерка збірної України стала найкращою у фіналі каное-одиночок на дистанції 200 метрів, вкотре підтвердивши статус найсильнішої спортсменки світу у своєму класі. Змагання в Монреалі мають особливе значення, адже входять до системи відбору на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі. Для Лузан цей успішний виступ став ще одним важливим кроком на шляху до майбутньої Олімпіади.

Українка впевнено пройшла всі стадії турніру. У попередньому заїзді вона випередила найближчу конкурентнку, срібну призерку Чемпіонату Європи 2026, італійку Олімпію Деллу Джустіну, більш ніж на секунду, а в півфіналі з комфортною перевагою в 1,33 секунди фінішувала попереду бразилійки Валденіс Насіменту.

У фіналі Лузан показала результат 44,68 секунди та не залишила суперницям шансів на перемогу. Срібну нагороду здобула представниця Канади Софія Дженсен, яка поступилася українці 0,47 секунди, а бронза дісталася кубинці Ярислейдіс Дюбуа із відставанням у 0,55 секунди.

Кубок світу з веслування. Монреаль. Каное-одиночка, 200 м. Жінки

Людмила Лузан (Україна) – 44,68 секунди Софія Дженсен (Канада) – 45,16 секунди Ярислейдіс Дюбуа (Куба) – 45,23 секунди

Для Лузан ця перемога стала третьою золотою медаллю на дистанції 200 метрів на етапах Кубка світу цього сезону. Крім того, українська спортсменка продовжила успішну серію міжнародних стартів після тріумфу на Чемпіонаті Європи 2026, зміцнивши свої позиції в боротьбі за олімпійську ліцензію на Ігри-2028 у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, що це вже друге золото Людмили Лузан на етапі Кубка світу в Монреалі. Напередодні українка разом з Анастасією Рибачок перемогла у фіналі каное-двійок на дистанції 500 метрів.