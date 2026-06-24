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Магучіх виграла золото у Загребі – друга перемога поспіль на Континентальному турі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Магучіх виграла золото у Загребі – друга перемога поспіль на Континентальному турі
Українка також зазначила, що на трибунах бачила багато земляків
фото з відкритих джерел

На висоті 1,97 м українка випередила сербку Топич і австралійку Паттерсон

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх удруге поспіль перемогла на етапі золотого Континентального туру – цього разу на Меморіалі Бориса Ханцековича у хорватському Загребі. Переможною стала висота 1,97 м. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Як розгорталася боротьба

Магучіх та австралійка Елеанор Паттерсон – бронзова призерка Олімпіади-2024 – пропустили перші три висоти й розпочали змагання одразу з 1,90 м, яку обидві взяли з першої спроби. Магучіх також пропустила наступну позначку 1,93 м – її подолали Паттерсон, сербка Ангеліна Топич, гвінейка Фатумата Баллі та чорногорка Марія Вукович.

Висоту 1,95 м українка єдина взяла з першої спроби. На позначці 1,97 м Топич пропустила висоту, Паттерсон не впоралася, а Магучіх підкорила планку з третьої спроби та здобула золото. Після змагань спортсменка замовила 2,01 м, але з трьох спроб цю висоту не подолала.

Друга українка – Ірина Геращенко – стрибнула на 1,85 м і посіла дев'яте місце.

Підсумкові результати

Місця у фінальній таблиці:

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,97 м
2. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,95 м
2. Ангеліна Топич (Сербія) – 1,95 м
9. Ірина Геращенко (Україна) – 1,85 м

Слова переможниці

«Я стрибнула 1,97 м. Гадаю, це була хороша спроба. Знаю, що можу стрибати вище. Це дуже класні змагання. Сподіваюся, що повернуся сюди наступного року», – сказала Магучіх. Українка також зазначила, що на трибунах бачила багато земляків: «Завжди по-різному змагатися за межами стадіону. – Додала вона. – Бачила багато українців – це було дуже приємно і тепло».

Нагадаємо, наприкінці травня «Главком» повідомляв, що Магучіх виграла етап Діамантової ліги у марокканському Рабаті з результатом 1,97 м. До слова, Ірина Геращенко цього сезону здобула срібло на окремому етапі Континентального туру.

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Теги: спорт Австралія Ірина Геращенко Сербія Україна Ярослава Магучіх золото перемога українка

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