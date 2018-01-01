Німеччина продовжує лідирувати у медальному заліку Олімпіади-2018, Норвегія друга

Лідером за кількістю нагород залишається Норвегія

Німеччина за рахунок успіхів в біатлоні та санному спорті зберігає лідерство в медальному заліку 23-х зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані. Після потужного старту Німеччина другий день поспіль залишається без золота - сьогодні німці задовольнялися сріблом в скелетоні (Жаклін Леллінг) і стрибках з трампліну (Андреас Веллінгер). Лідером за



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Німеччина на Олімпійських Іграх у Пхьончхані. Фото: Getty Images

Лідером за кількістю нагород залишається Норвегія

Німеччина за рахунок успіхів в біатлоні та санному спорті зберігає лідерство в медальному заліку 23-х зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані.

Після потужного старту Німеччина другий день поспіль залишається без золота - сьогодні німці задовольнялися сріблом в скелетоні (Жаклін Леллінг) і стрибках з трампліну (Андреас Веллінгер).

Лідером за кількістю нагород залишається Норвегія - в суботу скандинавські лижниці на чолі з рекордсменкою Маріт Бьорген виграли естафету 4 по 5 км, а біатлоністка Тіріл Екгофф стала третьою в мас-старті.

Головні медальні надії в українських уболівальників знову були на біатлон, проте в жіночому мас-старті сестри Семеренко знову провалилися - Валя посіла 19-е місце, а Віта - 24-е.

У гірськолижному спорті Україну представляла Ольга Книш, яка показала останній, 43-й результат.

Єдиною світлою плямою дня, а може і всієї Олімпіади, для України став фристайліст Олександр Абарменко, який пройшов у фінал змагань.

Українець показав 9-й результат в першій кваліфікації, але за її підсумками у фінал вийшло тільки 6 спортсменів. У другій кваліфікації Абраменко посів 4-е місце і пройшов до фіналу.