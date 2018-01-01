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    Німеччина продовжує лідирувати у медальному заліку Олімпіади-2018, Норвегія друга

    Лідером за кількістю нагород залишається Норвегія
    Німеччина за рахунок успіхів в біатлоні та санному спорті зберігає лідерство в медальному заліку 23-х зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані. Після потужного старту Німеччина другий день поспіль залишається без золота - сьогодні німці задовольнялися сріблом в скелетоні (Жаклін Леллінг) і стрибках з трампліну (Андреас Веллінгер). Лідером за
    • Сьогодні, 19:15
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    Німеччина на&nbsp;Олімпійських Іграх у Пхьончхані. Фото: Getty Images
    Німеччина на Олімпійських Іграх у Пхьончхані. Фото: Getty Images

    Лідером за кількістю нагород залишається Норвегія

    Німеччина за рахунок успіхів в біатлоні та санному спорті зберігає лідерство в медальному заліку 23-х зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані.

    Після потужного старту Німеччина другий день поспіль залишається без золота - сьогодні німці задовольнялися сріблом в скелетоні (Жаклін Леллінг) і стрибках з трампліну (Андреас Веллінгер).

    Лідером за кількістю нагород залишається Норвегія - в суботу скандинавські лижниці на чолі з рекордсменкою Маріт Бьорген виграли естафету 4 по 5 км, а біатлоністка Тіріл Екгофф стала третьою в мас-старті.

    Головні медальні надії в українських уболівальників знову були на біатлон, проте в жіночому мас-старті сестри Семеренко знову провалилися - Валя посіла 19-е місце, а Віта - 24-е.

    У гірськолижному спорті Україну представляла Ольга Книш, яка показала останній, 43-й результат.

    Єдиною світлою плямою дня, а може і всієї Олімпіади, для України став фристайліст Олександр Абарменко, який пройшов у фінал змагань.

    Українець показав 9-й результат в першій кваліфікації, але за її підсумками у фінал вийшло тільки 6 спортсменів. У другій кваліфікації Абраменко посів 4-е місце і пройшов до фіналу.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Німеччина біатлон Норвегія
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