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    Німецький тренер встановив рекорд Ліги чемпіонів

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    Юліан Наґельсманн не перестає дивувати - Німецький тренер встановив рекорд Ліги чемпіонів
    Юліан Наґельсманн не перестає дивувати
    Динамо від Шурика

    Юліан Наґельсманн дивує не лише командними, а й особистими досягненнями

    Німецький РБ «Ляйпціґ» здобув розгромну перемогу в матчі-відповіді 1/8 фіналу футбольної Ліги чемпіонів над «Тоттнем Готспур» з рахунком 3:0.

    З урахуванням перемоги в першій зустрічі в Лондоні (1:0) німецька команда вийшла в чвертьфінал турніру. Свого суперника по наступній стадії «крилаті бики» дізнаються за підсумками жеребкування після матчів, що залишилися в 1/8 фіналу.

    Як повідомляє прес-служба УЄФА, наставник РБ «Ляйпціґ» Юліан Наґельсманн став рекордсменом Ліги чемпіонів. 32-річний німецький фахівець став наймолодшим тренером, якому вдалося виграти двоматчеве протистояння в плей-оф найпрестижнішого єврокубка.

    Нагадаємо, що паралельно з «Ляйпціґом» у чвертьфінал Ліги чемпіонів вперше в своїй історії вийшла італійська «Аталанта».

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    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів рекорд ФК Тоттнем Готспур РБ «Ляйпціґ» Юліан Наґельсманн
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