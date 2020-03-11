Німецький тренер встановив рекорд Ліги чемпіонів



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Юліан Наґельсманн не перестає дивувати Динамо від Шурика

Юліан Наґельсманн дивує не лише командними, а й особистими досягненнями

Німецький РБ «Ляйпціґ» здобув розгромну перемогу в матчі-відповіді 1/8 фіналу футбольної Ліги чемпіонів над «Тоттнем Готспур» з рахунком 3:0.

З урахуванням перемоги в першій зустрічі в Лондоні (1:0) німецька команда вийшла в чвертьфінал турніру. Свого суперника по наступній стадії «крилаті бики» дізнаються за підсумками жеребкування після матчів, що залишилися в 1/8 фіналу.

Як повідомляє прес-служба УЄФА, наставник РБ «Ляйпціґ» Юліан Наґельсманн став рекордсменом Ліги чемпіонів. 32-річний німецький фахівець став наймолодшим тренером, якому вдалося виграти двоматчеве протистояння в плей-оф найпрестижнішого єврокубка.

Нагадаємо, що паралельно з «Ляйпціґом» у чвертьфінал Ліги чемпіонів вперше в своїй історії вийшла італійська «Аталанта».