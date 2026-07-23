«Челсі» позбувся коштовного новачка з минулого літа

Атакувальний виконавець не затримався на «Стемфорд Брідж»

Бірмінгемська «Астон Вілла» оформила перехід вінгера Алехандро Гарначо з лондонського «Челсі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Команда Унаї Емері орендувала аргентинця на весь сезон 2026/27. Сторони передбачили в угоді опцію викупу нападника. Вона стане обов'язковою за умови виконання певних критеріїв.

Британський журналіст Бен Джейкобс переконаний, що повноцінний трансфер Гарначо разом із орендою коштуватиме «вілланам» орієнтовно 50 млн євро. «Челсі» придбав вінгера лише минулого літа. Тоді «Манчестер Юнайтед» отримав за нього 46,2 млн у євровалюті.

Гарначо в минулій кампанії зіграв 43 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав вісім голів і чотири результативні передачі. Контракт аргентинця із «синіми» чинний до літа 2032 року.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.