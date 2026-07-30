«Челсі» оформив трансфер півфіналіста Чемпіонату світу 2026

Столичний гранд переманив провідного виконавця сусідів

Лондонський «Челсі» закрив перехід оборонця столичного «Крістал Пелас» Максанса Лакруа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Француз уклав із «синіми» контракт на шість років. Трансфер коштував «Челсі» орієнтовно 60,7 млн євро. Два роки тому «орли» витратили на купівлю центрбека всього 18 млн.

За два роки на «Селгерст Парк» Лакруа провів 98 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав чотири голи. Разом із «Пелас» оборонець завоював Кубок і Суперкубок Англії, а також тріумфував у Лізі конференцій.

Лакруа взяв участь в Чемпіонаті світу. На Мундіалі-2026 він не був основним у збірній Франції. Тим не менше, центрбек зіграв три матчі на турнірі. Зокрема, новачок «Челсі» виходив на поле в півфіналі та поєдинку за третє місце.

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Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.