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«Арсенал» закрив трансфер зірки чемпіонату Бельгії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Арсенал» закрив трансфер зірки чемпіонату Бельгії
Христос Цоліс виступатиме на Туманному Альбіоні
фото: ФК «Арсенал»

Чемпіон Англії оформив перехід результативного футболіста

Нападник збірної Греції Христо Цоліс змінив бельгійський «Брюгге» на лондонський «Арсенал». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Універсал атаки підписав із «канонірами» контракт на п'ять років. Трансфер грека коштував «Арсеналу» орієнтовно 40 млн євро. У новій команді він виступатиме під 17-м номером.

Цоліс здатен закрити будь-яку атакувальну позицію. Рідне амплуа новачка «канонірів» – лівий вінгер. Утім, він також грав на правому фланзі атаки, атакувального хавбека та навіть центрфорварда.

У минулому сезоні Цоліс провів 52 матчі в усіх турнірах. До свого активу грецький нападник записав 22 м'ячі та 29 асистів. Раніше він виступав за «Фортуну» з німецького Дюссельдорфа, англійський «Норідж», «Твенте» з нідерландського Енсхеде та ПАОК із грецьких Салонік.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга Хрістос Цоліс ФК «Брюґґе» ФК Арсенал (Лондон)

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